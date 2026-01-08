自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

全台凍番薯！台中72小時16人無心跳送醫 最年輕僅23歲也倒下

2026/01/08 12:24

持續低溫，台中72小時16人無心跳送醫。（資料照）

持續低溫，台中72小時16人無心跳送醫。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕強烈冷氣團來襲，全台宛如「進冰箱」，氣溫驟降成了名副其實的凍蕃薯，中央氣象署持續發布低溫特報，提醒入夜後局部地區恐出現10度以下低溫，民眾務必提高警覺。低溫威力不只讓人直打哆嗦，也對健康造成嚴峻考驗。

台中市消防局統計，從1月6日上午8時至8日上午8時的72小時內，全市共出動救護資源處理50起急病送醫案件，其中竟有16人為非創傷性到院前無呼吸心跳（OHCA），年齡橫跨23歲至94歲，數字令人怵目驚心。

進一步分析發現，這3天期間每天皆有多起OHCA案件，其中7日至8日更出現23歲年輕患者，顯示低溫影響不只鎖定長者，年輕族群同樣不能掉以輕心，送醫民眾多出現胸悶、呼吸困難、身體不適等症狀，部分疑似心肌梗塞或急性心血管疾病。

消防局指出，是否與低溫有直接因果關係仍須醫師判定，但氣溫驟降、冷刺激增加身體負荷，極可能成為誘發急症的關鍵因素，近期清晨與夜間溫差大，高風險族群務必做好保暖，避免低溫時段外出，若出現任何不適症狀，應立即就醫，避免憾事發生。

