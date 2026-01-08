健康網》日前首相菅直人失智 醫：陪伴失智者5大改變與3行動

近日日本前首相菅直人由妻子證實罹患失智症，已不記得任內發生的311大地震。圖為菅直人2013年來台受訪留影。（資料照、記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕日本前首相菅直人近日由太太證實，已經罹患失智症。據報導，在日本311大地震時他是時任首相，然他現在已經不記得311大地震是什麼，自己又做了什麼。

據日本媒體報導，現年79歲的菅直人的妻子說明，他在幾個月前發生骨折而入院，現在被認定為「要介護3級」的失智症。同時因為今（2026）年為日本311大地震15周年，但當時擔任首相的菅直人卻不記得當時情形。

請繼續往下閱讀...

前日本首相菅直人傳出罹患失智症；圖為菅直人2013年來台受訪留影。（資料照、記者簡榮豐攝）

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」指出，失智症發生時，在生活上有5項明顯變化。

●熟悉的事變得「卡卡的」：以前很順的事，開始變慢、變亂。煮菜會忘了先後順序，繳費會反覆確認，搭公車突然搞不清楚哪一站下。不是不會，是「整合不起來」。

●判斷力出現細微裂痕：夏天穿厚外套，重複買一樣的東西，對推銷話術特別容易點頭。不是變笨，而是大腦「過濾雜訊」的能力下降了。

●語言不是忘詞，是繞路講話：講不出關鍵詞，用一堆形容詞代替。就像廚房裡找不到鹽，只好一直描述「那個白白的、會鹹的」。

●情緒與個性慢慢變了：變得焦慮、易怒、退縮，卻說不出為什麼。家屬常以為是脾氣變差，其實是他開始感覺「世界變得不好掌控」。

●對新環境極度不安：不是不想出門，是害怕「不知道怎麼應付」。連原本愛去的地方，都開始找理由推掉。

傅裕翔提3項具體可做的策略

●第一步：不要再只問「記不記得」，而是觀察「順不順」：留意流程、判斷、情緒，而不只是記憶。

●第二步：替生活做「降噪設計」：固定動線、減少選項、避免臨時改變。不是限制，是幫大腦少一點負擔。

●第三步：及早評估，而不是等到出事：迷路、跌倒、被詐騙，常常是「第一個大事件」。在那之前介入，選項會多很多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法