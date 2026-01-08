自由電子報
健康 > 杏林動態

北市聯醫引進新一代MRI 提升檢查舒適度、診斷品質與效率

2026/01/08 11:05

台北市立聯合醫院陽明院區為了改善民眾檢查體驗，近日引進與全球同步之新一代高階MRI，打造更精確、舒適、安全的健康檢查與臨床影像診斷服務。（北市聯醫提供）

台北市立聯合醫院陽明院區為了改善民眾檢查體驗，近日引進與全球同步之新一代高階MRI，打造更精確、舒適、安全的健康檢查與臨床影像診斷服務。（北市聯醫提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立聯合醫院陽明院區今（8）公布，為了改善民眾檢查體驗，近日引進與全球同步之新一代高階MRI，打造更精確、舒適、安全的健康檢查與臨床影像診斷服務。影像醫學科主任王德珍表示，新設備設計可降低壓迫感，讓易緊張民眾、年長者與行動不便者都能放鬆完成檢查。此外，這次系統也導入人工智慧影像重建技術，讓民眾能更早獲得檢查結果。

王德珍解釋，磁振造影（MRI）檢查過程中不使用X光或任何游離輻射，不具侵入性，對人體沒有輻射傷害，特別適合做為健康檢查或長期追蹤病情的影像工具。相較於其他檢查方式，MRI對腦部、脊椎、關節、軟組織與內臟器官具有良好的顯像能力，有助於在症狀尚未明顯前，及早發現潛在問題，提升預防醫學與早期診斷的價值。

然而，許多民眾對MRI的印象，仍停留在「空間狹窄、檢查時間較長，甚至會感到緊張或不安」。為了改善民眾的檢查體驗，台北市立聯合醫院陽明院區近日正式引進GE Healthcare SIGNA Artist 1.5T磁振造影系統，在提升影像品質的同時，也將「病人感受」視為設備升級的重要核心。

新設備採用70公分大孔徑設計，檢查空間更加寬敞，可有效降低壓迫感，讓容易緊張的民眾、年長者或行動不便者，也能較為放鬆地完成檢查。搭配AIR Coil輕量柔軟線圈，如同薄毯般貼合身形，減少傳統線圈帶來的壓迫與不適，提升整體檢查的舒適度。

另外，系統導入AIR Recon DL人工智慧影像重建技術，能在縮短掃描時間的同時，提升影像清晰度並降低雜訊。此技術主要用於改善影像品質與檢查效率，協助醫師更清楚判讀影像，讓民眾能更早獲得檢查結果，減少等待期間的不安，相關醫療判斷仍由專業醫師進行。

王德珍表示，此次引進新一代MRI，不只是設備更新，更是以市民健康與感受為出發點的醫療投資。未來將持續透過安全、舒適且值得信賴的影像醫療服務，陪伴市民做好健康管理，讓每一次檢查都更安心。

北市聯醫陽明院區影像醫學科團隊。（北市聯醫提供）

北市聯醫陽明院區影像醫學科團隊。（北市聯醫提供）

