澳加科學家研發出減肥藥物 促使身體燃燒更多卡路里

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕肥胖已成為全球性健康危機，且會增加糖尿病和癌症等嚴重疾病風險。澳洲和加拿大科學家研發出1種實驗性藥物，能夠促使細胞內的粒線體利用更多能量，燃燒更多卡路里。此研究發表在《化學科學》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，此研究由澳洲雪梨科技大學副教授副教授羅林（Tristan Rawling）領導，研究團隊成員包括來自雪梨科技大學和加拿大紐芬蘭紀念大學的科學家。他們專注於研究被稱為「粒線體去偶聯劑」（mitochondrial uncouplers）的化合物。這些分子會改變細胞利用能量的效率，而不是轉化為可用能量。

羅林表示，粒線體常被稱為細胞的動力工廠，它們將人攝入的食物轉化為化學能，即三磷酸腺苷（ATP）。而粒線體去偶聯劑會擾亂此過程，促使細胞消耗更多脂肪來滿足能量需求。

羅林還以水力發電大壩為例進行解釋。他說「通常情況下，大壩裡的水流經渦輪機發電。去偶聯劑就像大壩上的漏洞，讓一部分能量繞過渦輪機，以熱量的形式損失掉，而不是產生有用的電力。」

值得注意的是，大約一個世紀前，科學家就發現了能產生粒線體去偶聯劑的化學物質。但最早發現的化合物極度危險，甚至可能導致致命。

羅林指出，第一次世界大戰期間，法國軍工廠工人體重下降、發燒，有些人甚至死亡。科學家發現這是由工廠裡使用的一種名為二硝基苯酚（DNP）的化學物質引起。

羅林強調，DNP會干擾粒線體能量產生並加速新陳代謝。它曾在20世紀30年代短暫上市，是最早的減肥藥之一，但最終因其嚴重的毒性作用而被禁用，減肥所需劑量和致死劑量非常接近。

研究團隊在此實驗中，成功開發出更安全的「溫和型」粒線體去偶聯劑。雖研究仍處於早期階段，但其發現為設計新一代藥物提供了藍圖。這些未來療法有望在提供溫和型粒線體去偶聯劑益處同時，避免早期化合物帶來的嚴重風險。

