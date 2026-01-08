自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃起司會做惡夢？ 新研究：乳製品影響腸胃是主因

2026/01/08 12:30

腎臟科醫師江守山表示，根據國外研究指出，習慣在夜間或深夜進食起司等乳製品，可能導致腸胃難以消化不適，進而引發惡夢；示意圖。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山表示，根據國外研究指出，習慣在夜間或深夜進食起司等乳製品，可能導致腸胃難以消化不適，進而引發惡夢；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眾所周知吃起司可補充鈣質，但你知道嗎？起司吃錯時間，竟會讓你做惡夢！腎臟科醫師江守山表示，起司會引發惡夢並非空穴來風。根據國外研究指出，習慣在夜間或深夜進食起司等乳製品的人，不僅容易出現睡眠障礙，還可能導致腸胃難以消化造成不適，進而引發惡夢。

江守山於於臉書專頁「江守山醫師」發文表示，據2025年加拿大蒙特婁大學的研究，起司深夜吃起司確實會導致惡夢。事實上，所有乳製品都可能如此，因為晚上食用時這些食物容易造成難以消化。蒙特婁大學的研究人員也表示，胃部不適則會導致做惡夢。

江守山進一步說明，該研究團隊調查超過1千名學生的飲食習慣和睡眠品質。約三分之一的受訪者表示，自己經常做惡夢；其中，女性更容易出現睡眠品質不佳和惡夢，而且女性出現食物不耐症或過敏的可能性，幾乎是男性的兩倍。而且，食用甜點和辛辣食物、食用自己不耐受的食物或在不餓的時候進食的學生，不僅更容易做惡夢，也更難以記住夢境。

此外，在較晚時間或夜間進食，也更容易出現睡眠障礙和惡夢。研究人員發現，乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關。認為食用乳製品會引發腸胃紊亂，進而影響人們的夢境類型和睡眠品質。另，受試學生也表示，食用水果、蔬菜和花草則茶有助於改善睡眠。

