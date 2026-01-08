嘉基「假日緊急照護門診」10日起開設 春節不打烊

嘉基將自10日起，開設「假日緊急照護門診」，舒緩假日急診病人壅塞情形。（資料照）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為舒緩假日急診病人壅塞情形，嘉義基督教醫院將自1月10日起，開設「假日緊急照護門診」，於每週六、日及國定假日下午提供輕急症門診服務，春節期間也不打烊，讓民眾獲得即時而適切的醫療照護。

以往民眾若在假日期間出現發燒、感冒、腸胃炎等症狀，因一般門診停診，只能前往急診求助，不僅等候時間長，也增加急診第一線醫護的照護壓力。

嘉基院長陳煒表示，因應假日輕急症就醫需求日益增加，院方爭取健康台灣深耕計畫支持，在嘉市衛生局與健保署南區業務組指導下，設立假日緊急照護門診，透過門、急診分流，提供更符合病況的就醫管道，讓醫療資源能被更有效地運用。

假日緊急照護門診看診時段為每週六、日及國定假日下午1點至晚上7點（6點半停止掛號），門診地點設於住院大樓D棟二樓（D20診），提供內科及兒科醫師看診，主要照護對象為出現呼吸道症狀、腸胃道不適、小兒急性不適及發燒等輕急症病人，民眾可直接至急診掛號櫃台辦理，採現場掛號方式。

嘉基急診部主任蘇詠程說，假日緊急照護門診由醫師、護理、藥劑、檢驗、放射及行政團隊共同投入，特別在流感季、腸胃炎流行或連續假期期間，有助於分散急診人潮，減緩急診瞬間爆量的壓力，讓民眾不再擔心「假日生病只能往急診跑」。

嘉基「假日緊急照護門診」，於每週六、日及國定假日下午提供輕急症門診服務。（嘉基提供）

