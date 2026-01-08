自由電子報
健康 > 杏林動態

智慧排程與重症照護雙軌推動 屏東榮總獲2項國家品質標章肯定

2026/01/08 10:09

中央與地方攜手推動屏東榮民總醫院成立，3年來成為縣民堅實的健康守護者。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕提升屏東醫療量能，中央與地方攜手推動屏東榮民總醫院成立，3年以來院方持續投入醫療品質改善與智慧醫療發展，2025年以兩項具創新性與臨床實務成效的專案，獲得SNQ（Symbol of National Quality）國家品質標章，展現流程優化、病人安全及智慧照護等面向的佳績。

屏東榮總院長王瑞祥表示，獲獎專案之一為「打造高效零衝突的檢查排程整合系統：一鍵排程重整的創新應用」，以數位化及資訊整合為核心，重新設計院內檢查排程流程，能依據科別、人力配置、檢查項目與設備使用情形進行動態調整，提升整體資源運用效率。系統透過精確的資料分析與彈性排程邏輯，簡化病人檢查安排流程，減少等候與衝突狀況，並強化跨單位協作。

「一鍵排程重整」功能可因應突發事件或臨時中止檢查的情境，快速重新安排病人檢查時段，並同步發送簡訊通知，有效降低醫護與行政人員的溝通與作業負擔。同時，系統建置報表檢核機制，持續追蹤影像傳輸與醫囑簽收狀態，確保檢查流程完整，進一步提升醫療服務的穩定性與可靠度。

另一項獲獎專案為「『加護不加負』：智慧照護平台實現團隊共照與提升工作效率」。屏榮2024年8月導入「加護病房臨床資訊整合與智慧化應用系統」，以病人為中心，整合病史、即時生理監測、檢驗與影像資料，建構醫護人員共用的一站式照護資訊平台。系統上線後，同時提升照護流程的即時性與完整性，對醫護人員的工作效率與照護品質帶來正向影響。

頒獎典禮本（1）月7日舉行，院長王瑞祥率領護理部主任徐敏芬、醫務企管部主任廖正義及資訊室主任薛如芳共同出席受獎。

屏東榮總提升醫療品質榮獲兩項SNQ國家品質標章肯定，院長王瑞祥（左2）帶隊接受表揚。（屏東榮總提供）

