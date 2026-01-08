自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

南投心理健康調查：百人中約3人 情緒低落時找AI

2026/01/08 10:12

南投縣社區心理衛生中心提供線上心理諮商服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣社區心理衛生中心提供線上心理諮商服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府近期針對縣民心理健康進行調查，結果顯示情緒低落或心煩時，有高達47.5% 的民眾優先選擇「自己調適，不尋求他人幫助」，也有3.4%的人會與AI聊天，衛生局呼籲民眾心理有事不必獨撐，當壓力來時，若無法找到親朋好友敘說心情，社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務，可預約聊聊心事，紓解壓力。

南投縣衛生局指出，這項心理健康調查，當情緒低落或心煩時會跟親朋好友談心的占33.3%、尋求宗教慰藉的則有10.5%。調查也顯示，青壯年主要壓力源來自工作壓力占42.5%、經濟負擔占58.5%，而長者則深受失能無力感占38.6%與孤單占36%所苦，顯示各年齡層皆需精準的心理支持。

現年48歲的阿誠（化名）正是典型的「隱形壓力族」，他是家庭經濟支柱，與太太小娟育有4名小孩，因面臨公司裁員危機，讓阿誠感到高度緊張不安與睡眠困難。阿誠起初堅持「自己調適就好」，直到情緒緊繃到影響人際關係、夫妻與親子互動，某次在衛生局舉辦的社區宣導活動，透過心情溫度計自我檢測，才發現自己有中度情緒困擾，在專業心理師協助下，阿誠已大幅改善情緒不穩、不安或睡眠不佳等情形。

衛生局強調，不論大人或小孩都會有心情「鬱卒」的時候，但許多人在忙碌的生活節奏中，卻忽視了自己的心理健康，南投縣社區心理衛生中心提供免費且專業心理諮商服務，也可線上諮商，全程保密，相關資訊可洽詢各鄉鎮市衛生所。

南投縣衛生局設置心理諮商服務站，提供免費心理諮商洽詢等服務。（ 南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局設置心理諮商服務站，提供免費心理諮商洽詢等服務。（ 南投縣衛生局提供）

南投縣目前設置3處社區心理衛生中心。（南投縣衛生局提供）

南投縣目前設置3處社區心理衛生中心。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中