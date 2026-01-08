南投心理健康調查：百人中約3人 情緒低落時找AI

南投縣社區心理衛生中心提供線上心理諮商服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府近期針對縣民心理健康進行調查，結果顯示情緒低落或心煩時，有高達47.5% 的民眾優先選擇「自己調適，不尋求他人幫助」，也有3.4%的人會與AI聊天，衛生局呼籲民眾心理有事不必獨撐，當壓力來時，若無法找到親朋好友敘說心情，社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務，可預約聊聊心事，紓解壓力。

南投縣衛生局指出，這項心理健康調查，當情緒低落或心煩時會跟親朋好友談心的占33.3%、尋求宗教慰藉的則有10.5%。調查也顯示，青壯年主要壓力源來自工作壓力占42.5%、經濟負擔占58.5%，而長者則深受失能無力感占38.6%與孤單占36%所苦，顯示各年齡層皆需精準的心理支持。

現年48歲的阿誠（化名）正是典型的「隱形壓力族」，他是家庭經濟支柱，與太太小娟育有4名小孩，因面臨公司裁員危機，讓阿誠感到高度緊張不安與睡眠困難。阿誠起初堅持「自己調適就好」，直到情緒緊繃到影響人際關係、夫妻與親子互動，某次在衛生局舉辦的社區宣導活動，透過心情溫度計自我檢測，才發現自己有中度情緒困擾，在專業心理師協助下，阿誠已大幅改善情緒不穩、不安或睡眠不佳等情形。

衛生局強調，不論大人或小孩都會有心情「鬱卒」的時候，但許多人在忙碌的生活節奏中，卻忽視了自己的心理健康，南投縣社區心理衛生中心提供免費且專業心理諮商服務，也可線上諮商，全程保密，相關資訊可洽詢各鄉鎮市衛生所。

南投縣衛生局設置心理諮商服務站，提供免費心理諮商洽詢等服務。（ 南投縣衛生局提供）

南投縣目前設置3處社區心理衛生中心。（南投縣衛生局提供）

