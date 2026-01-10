健康網》別再只挑新鮮藍莓 營養師揭「冷凍後更強」關鍵

營養師呂美寶表示，冷凍藍莓營養素「花青素」的獲得效益比新鮮藍莓更高；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冷凍藍莓比新鮮的更營養？營養師呂美寶引用期刊文獻指出，經過冷凍處理的藍莓，其關鍵營養素「花青素」的獲得效益比新鮮藍莓更高！

呂美寶在臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，冷凍可以幫助「解鎖」花青素！她表示，在新鮮藍莓中，珍貴的花青素會被牢牢鎖在植物堅韌的細胞壁與液泡膜內，但我們的消化系統無法完全分解這些結構，導致部分營養素無法被有效吸收。

一旦藍莓經過「冷凍」過程，當中的花青素就會「解鎖」開來了！根據「物理組織崩解」（Physical tissue breakdown）假說，冷凍時形成的水結晶，就像數百萬個微型尖刺，從內部刺穿並撕裂這些細胞壁結構，因此花青素更容易釋放出來，更容易在腸道中被消化吸收。

此外，呂美寶表示，冷凍還能有效抑制會導致新鮮蔬果營養降解的「多酚氧化酶」活性，進一步鎖住營養。她剖析藍莓成分：

●花青素含量：與新鮮藍莓相比，冷凍藍莓由於細胞壁被破壞，在冷凍儲存的前3個月內，「可利用」的花青素總量不僅沒有下降，反而呈現了15%-25%的上升趨勢。同時，抗氧化能力指標ORAC值，在冷凍樣本中顯著更高。

●維生素C：剛採收時，新鮮藍莓的維生素C含量確實略高。但關鍵在於「保存期」。新鮮藍莓在冷藏14天後，維生素C可能流失15-20%；而冷凍藍莓在長達12個月的儲存後，流失率僅約10%。考量到運輸與上架時間，冷凍藍莓是更穩定的維生素C來源。

●生物可及性：在模擬人體消化系統的模型中，冷凍藍莓進入「小腸階段」的花青素釋放速率，比新鮮藍莓快了約 25%。「生物可及性」（Bioaccessibility）指的是營養素能被腸道吸收的比例，這項數據證明冷凍藍莓的營養更容易被人體利用。

呂美寶指出，很多人擔心藍莓是否有過多的「農藥殘留」。根據USDA PDP的長期監測數據，新鮮藍莓在農藥殘留的「複雜度」上通常高於冷凍藍莓。新鮮藍莓常被驗出含有多種不同的農藥殘留。

以2022-2024的趨勢來看，新鮮藍莓曾檢出超過50種 不同的農藥化學物質，而冷凍藍莓檢出的農藥種類則是較少的（約為新鮮藍莓的1/2至1/3。）。

