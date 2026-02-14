自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

腎友享用年節大餐 掌握「三少一多」要訣

2026/02/14 06:01

腎友可考慮使用清蒸的方式，烹調食物。（資料照）

腎友可考慮使用清蒸的方式，烹調食物。（資料照）

〔記者王俊忠／台南報導〕春節假期開始，有些家庭可能會提前圍爐，但年菜多半高鹽、高鉀、高磷，對腎臟病友而言更是潛藏風險。新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊提醒，腎友在小年夜與春節連假期間，飲食務必特別留意掌握「三少一多」原則，避免因一時放縱，造成水腫、血壓波動或腎功能惡化，一般民眾也需留意，避免高鹽飲食增加身體負擔。

王婷翊表示，「三少」是指少油鹽糖、少加工、少蛋白質；「一多」是多喝水。高油鹽糖的加工食品，例如臘肉、香腸、各式丸子、素肉、湯底、醬料、餅乾、瓜子、堅果、蛋糕、飲料、巧克力、炸物、泡芙、蛋捲、牛軋糖等，真的不建議多食，以免讓身體雪上加霜。

王婷翊建議，春節飲食盡量以原型食物為主，不吃高蛋白（增加腎臟壓力），但為了維持熱量需求，還是得攝取基本的蛋白質，以植物性蛋白質（青花菜、菠菜、藜麥）較佳。動物性蛋白也可以用適量瘦肉、白斬雞、蝦子、花枝、清蒸魚、豆腐、蛋白等，搭配（汆燙後）的新鮮蔬菜，加上冬粉、米粉、寬粉、蘿蔔糕等相對低蛋白的主食；火鍋湯底因普林、磷鉀、鹽分較高，不建議多喝。

新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊舉出含普林的食物列表，提醒民眾對含高普林的食物要少吃。（新樓醫院提供）

新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊舉出含普林的食物列表，提醒民眾對含高普林的食物要少吃。（新樓醫院提供）

新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊舉出含有鉀的食物列表，提醒民眾對含極高鉀的食物要少吃。（新樓醫院提供）

新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊舉出含有鉀的食物列表，提醒民眾對含極高鉀的食物要少吃。（新樓醫院提供）

​醬料方面，王婷翊說，同樣盡量以原料做搭配，例如少許醬油搭配辣椒、蔥薑蒜、香菜、米醋／烏醋、檸檬汁、香油、蜂蜜、蘋果泥等，減少花生粉、豆瓣、沙茶、美乃滋、味噌等較多精製成分的醬料；芝麻、花生等瓜子類成分不加太多，以免磷攝取超標。

新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊舉出含有磷的食物列表，提醒民眾對含高磷的食物要少吃。（新樓醫院提供）

新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊舉出含有磷的食物列表，提醒民眾對含高磷的食物要少吃。（新樓醫院提供）

​王婷翊也提醒腎友，若醫師已開立降磷藥物（鈣片、鋁片、不含鈣的降磷藥），也要記得配飯吃；飯後水果建議1天吃2個拳頭大的份量即可，分次食用，以免糖分、鉀離子超標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中