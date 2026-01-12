健康網》不是洗髮精的錯！ 醫揭女人2大掉髮「阿雜」期

女性在兩個時期會落髮，生產後及更年期都會發生，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，多補充特定營養素，可以改善症狀；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女人最怕產後及更年期落髮，洗完頭看到排水孔那團落髮，一定「阿雜」。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，落髮並不是吃素造成的，可能是特定營養素缺乏、或只是正常生理現象。

邱筱宸在臉書發文分享，她表示，懷孕時，高濃度的雌激素會延長頭髮的生長期，這時頭髮會變得茂密、不愛掉落，但到了生完寶寶，雌激素驟降，這些超時工作的頭髮就會集體進入休止期，然後一起脫落。通常在6至12個月就會自然恢復。

在更年期，因雌激素下降，體內微量的雄性素比例相對提高，導致毛囊萎縮，頭髮變得細軟、稀疏，特別是在頭頂分線處。以下是邱筱宸剖析頭髮的生長需要豐富的原料，主要有以下4種：

●血清鐵蛋白（Ferritin）：這是「鐵庫存」的指標。

檢驗單上的正常不代表一定夠用，Ferritin通常要維持在一定水準（如>50 ng/mL）足夠供給頭髮生長。

邱筱宸建議，多補充毛豆、豆腐、豆漿、天貝等是優質植物蛋白來源。

●甲狀腺功能（TSH & fT4）：甲狀腺亢進或低下都可能造成落髮。

產後媽咪若落髮超過一年，務必追蹤是否有產後甲狀腺炎。

●維生素B12與D：這些都是毛囊健康的基石，素食者須多注意。

●鋅（Zinc）：若合併傷口修復慢、指甲脆、飲食單一，可與醫師討論是否需檢測。

邱筱宸建議，可多吃紅莧菜、紫菜、黑芝麻 + 飯後一顆芭樂或奇異果（高C），也可考慮適度補充綜合B群。每天一湯匙南瓜子（富含鋅）、在飯上撒些小麥胚芽。

