健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》指甲白點、直紋藏警訊 醫點名3大營養缺口

2026/01/08 14:16

健康網》指甲白點、直紋藏警訊 醫點名3大營養缺口

指甲有異狀，科博特診所院長劉博仁指出，不要胡亂買保健食品補充，透過「微量元素檢測」或「功能醫學代謝分析」，直接看血液數據顯示缺了什麼、缺多少，精確補充為宜；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕指甲上的白點是缺鈣嗎？科博特診所院長劉博仁指出，從指甲談身體的微量元素警訊，並非小白點就是要去補鈣。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，有一天在診間，病人問：「劉醫師，你幫我看看，我指甲上這幾個白點一直消不掉，我是不是缺鈣啊？」她伸出雙手指讓醫師檢查，「我是不是缺鈣啊！」

劉博仁表示，這是流傳已久的誤會。但他不否認指甲確實反映了身體的營養狀態，但這個訊號通常跟鈣沒有太直接的關係，反而是身體在暗示你缺乏另一種關鍵的微量元素。

劉博仁說，指甲上的小白點（Leukonychia），不是缺鈣，而是缺鋅。點狀白甲最常見的原因其實是「微小創傷」，像是敲鍵盤太大力、做家事碰撞到指根，但若反覆出現，且排除了外傷因素，就可能是身體缺乏「鋅」。至於「鋅」，是人體修復細胞、合成蛋白質的重要推手。當體內鋅不足，指甲的角質化過程就會出現異常，形成白點。

也有不少人指甲表面摸起來那一條條像「鐵軌」的直線（垂直脊紋），或是指甲變脆、變薄。劉博仁指出，這個現象與「老化」有關，但如果在年輕或中年時期就出現明顯紋路，通常暗示著3個關鍵的營養缺口：

●蛋白質攝取不足：
這是最常被忽略的原因。指甲的主要成分是「角蛋白」，這是一種硬蛋白質。如果你長期飲食清淡、肉吃得太少，或是腸胃吸收功能不佳，身體沒有足夠的胺基酸原料來製造指甲，指甲表面就會變得粗糙、出現紋路，甚至容易斷裂。

●造血營養素缺乏（鐵與B12）：
當體內缺鐵或維生素B12時，末梢血液循環的帶氧量會下降。指甲床因為缺氧和營養不良，生長速度變慢，紋路就會加深，指甲顏色也會顯得較蒼白。

●硒（Selenium）與甲狀腺健康：
雖然硒缺乏不會直接導致白點，但它對指甲的「質地」影響很大。
硒是維持甲狀腺功能正常的關鍵微量元素，而甲狀腺素掌管了全身的代謝快慢。當硒不足影響甲狀腺功能時，指甲容易變得脆弱、變形或生長緩慢。

在食補部分，劉博仁建議，針對指甲小白點現象，可補充生蠔與牡蠣是鋅含量的冠軍。如果不吃海鮮，南瓜籽、牛肉也是非常好的選擇；垂直紋路與易斷則可以補充蛋白質（豆魚蛋肉類）、鐵（紅肉與深綠色蔬菜）、硒（巴西堅果）。

另外，劉博仁提醒，指甲的更新週期約需半年，給身體一點時間與正確的營養，它會重新長出健康的光澤。

