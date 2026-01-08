自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重別只看體重下降幅度 醫警：極端方式恐有致命風險

2026/01/08 19:12

不少民眾有減重迷恩，BMI過低仍減重，減重醫師蕭捷健指出，要先把肌肉養起來，不然只是在燃燒骨本；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少民眾有減重迷恩，BMI過低仍減重，減重醫師蕭捷健指出，要先把肌肉養起來，不然只是在燃燒骨本；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性愛美，也熱衷減重，但是要留意不健康的減重，將可能引出更多危機。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，近期在社群媒體上看到一個女孩子，BMI只有18卻仍去打針，他警告愛美一族「千萬別為了減重賠上小命」！

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，在脆看到一個BMI18還在打針，有一種美是肌肉在救妳，妳卻在怪它重，千萬別為了減重賠上小命。如果BMI18，「走在路上都要擔心會不會被風吹進排水溝。」後來她跑去診所，醫生竟然還開很猛的針給她，打完後，她BMI掉到13。「最扯的是，這種事情每天都在診間上演」。

蕭捷健以自己診所舉例說明，有位病人的BMI完全正常，仍表達想要降體重，其間他向病人說明，現在的目標不是變輕，相反地「妳要先把肌肉養起來，不然妳減去的，只是在燃燒妳的肌肉和骨本。」

蕭捷健接著說，兩週後，這位病人回來複診，測 InBody發現肌肉量從17.9kg 升到18.4kg，體脂肪從31.5%直接跳水降到 26.7%。他分析，體重只是地心引力形成的影響力，事實上，你減掉2公斤肌肉，體重計的數字減少雖讓你開心一天，但是你長出2公斤肌肉，你的身體會感謝你10年。別讓那幾個數字定義你的價值，甚至賠上了你的命。

