健康網》冬季害你偏頭痛？日醫3建議：可作體操

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，你的頭也痛起來了，對吧？尤其是在戶外氣溫僅攝氏1度甚至零下的歐美或日韓，不少人只要出門就痛。福井電視台（福井テレビ）報導，Hayase腦內科診所（はやせ脳神経頭痛クリニック）院長早瀨曉（早瀬暁）偏頭痛的根本成因目前尚未完全被科學解明。不過溫度變化被視為常見誘發因素。

早瀨曉指出，冬季偏頭痛惡化的主要原因是：室內與室外的「溫度差距」（寒暖差）。像是在福井市觀察到 12月3到4日有不少病患主訴：偏頭痛比以前更劇烈。當時氣溫驟降至僅1度，與暖和的室內相比，可能有約20°C 的溫差。因為對環境敏感，這種溫度的劇烈震盪，可能誘發偏頭痛發作。

早瀨曉建議，可以寫頭痛日記，記錄頭痛發作的症狀程度，若有服用藥物，服用的時間以及效果也需要載名，最後是開始痛的時候之天氣、睡眠、壓力狀態等細節。透過長期記錄，幫助個人辨認可能的觸發因素並調整生活習慣。

早瀨曉建議的應對方法為「減少寒暖差」。前面提到，室外氣溫極低，室內又因為暖氣，熱得要命的話，特別容易發作。因此需在家中保持溫度均衡、外出時穿上合適保暖衣物，這些都有助於避免溫度劇烈變化誘發頭痛。

另外，早瀨曉推薦一種「頭不痛體操」，平時可透過簡單的體操，透過肩部旋轉來促進肩胛骨活動。作法是雙腳與肩同寬，扭動腰部，雙肩也要有90度甩動，有助於促進血液循環、透過伸展動作讓大腦感覺放鬆。建議每天作2分鐘，但偏頭痛發生時，不建議做。

最後早瀨曉提醒，若1個月內偏頭痛發作時間多達10次，應就醫諮詢，用藥物治療。

