健康 > 名人健康事

健康網》甜心兒胡馨儀睫毛掉不停 醫示警：輕忽恐傷視力

2026/01/07 18:42

職棒啦啦隊甜姊兒胡馨儀未察覺眼瞼炎，睫毛掉到中段明顯稀疏。亞東醫院角膜專科主治醫師麥令琴指出，病情嚴重者甚至可能引發慢性結膜炎，影響視力健康。（取自胡馨儀IG）

職棒啦啦隊甜姊兒胡馨儀未察覺眼瞼炎，睫毛掉到中段明顯稀疏。亞東醫院角膜專科主治醫師麥令琴指出，病情嚴重者甚至可能引發慢性結膜炎，影響視力健康。（取自胡馨儀IG）

〔健康頻道／綜合報導〕中信兄弟職棒啦啦隊「Passion Sisters」甜姊兒胡馨儀近來一直在掉睫毛，本以為是自然的代謝狀況，沒想到掉得愈來愈厲害，睫毛中段竟然掉到稀疏，就醫才知自己罹患眼瞼炎。亞東醫院角膜專科主治醫師麥令琴指出，眼瞼炎常見症狀包括眼瞼邊緣紅腫、有燒灼感，睫毛變得不健康，容易掉落。

根據麥令琴在亞東醫院衛教資料表示，油性體質的人，尤其是脂漏性皮膚炎的病患更要特別注意。眼瞼也是一個會分泌皮脂的器官之一，這個部位有一排名為瞼板腺（Meibomian gland） 的分泌腺體，專門分泌脂肪至淚液表層，其功能是減少淚水的蒸發，但若分泌過盛，常會阻塞腺體，進而引發眼瞼炎。

眼瞼炎的特徵包括眼白部分經常充血，眼球佈滿血絲，結膜（眼皮外翻後的表層）充血發炎，眼瞼邊緣紅腫並伴隨燒灼感，眼睫毛不健康、容易掉落。眼睛常有異物感，眼尾出現白色分泌物，嚴重者甚至會影響視力，看東西時常自覺有東西阻擋視線，需經眨眼後才稍有改善。

麥令琴說，眼瞼炎若沒有適當處理、任其惡化，輕則容易成為針眼反覆發作的誘因，重則可能引起慢性結膜炎，進而影響淚水分泌細胞，引發乾眼症，導致生活品質明顯下降。

其實眼瞼炎患者只要多注意個人眼部衛生，並適當調整飲食，避免油炸、煎炸等高油脂食物，治癒率相當高。麥令琴也提醒民眾，若眼睛長期泛紅，不要只以為是睡眠不足，慢性結膜炎或眼瞼炎也可能是元凶之一，應儘早就醫，由眼科醫師進行鑑別診斷。

