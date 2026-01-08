自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》噴嚏狂打、手腳冷吱吱？ 「三九貼」冬病冬治正當時

2026/01/08 10:15

中醫師王大元表示，許多人在寒冬經常手腳冰冷、噴嚏連連，建議體質虛寒、過敏者此時可以嘗試三九貼，適時調養體質、增強抵抗力；情境照。（圖取自freepik）

中醫師王大元表示，許多人在寒冬經常手腳冰冷、噴嚏連連，建議體質虛寒、過敏者此時可以嘗試三九貼，適時調養體質、增強抵抗力；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署表示，今（8）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷。北部、東北部局部地區可能發生持續10度左右氣溫。冬季最寒冷的時節，正是養生、補陽氣最佳時機，亦即所謂「冬病冬治」。中醫師王大元表示，許多人在寒冬經常手腳冰冷、噴嚏連連，建議體質虛寒、過敏者此時可以嘗試三九貼，將辛香的中藥貼在背部穴位，不僅溫熱暖身、驅散寒意，更可適時調養體質、增強抵抗力，為新的一年健康築起防護力。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文指出，三九貼不是等身體出現問題才開始治療，而是在寒冬替身體蓄積陽氣，有助安度整個冬天，甚至為未來一年的健康打好一層保護基礎。他並說，三九貼是利用中醫「冬病冬治」的概念，在一年最寒冷的三九天，將辛溫藥材貼敷於背部特定穴位，透過經絡刺激身體陽氣，改善虛寒體質，增強抵抗力，對於呼吸系統、消化系統及慢性疾病調養特別有幫助。

此外，王大元進一步說明，三九貼也適合氣喘、慢性咳嗽、過敏性鼻炎、濕疹、手腳冰冷或慢性關節痠痛者敷貼，持續療程可減少冬春疾病發作次數與嚴重程度。貼敷之外，提醒也別忘了溫暖飲食、規律作息，搭配運動與中醫調理，慢慢打造身體的防護力。

他並特別說明，2025年三九貼時間是從冬至節氣開始往後推算，每9天為一「九」週期，時間如下：

一九：12/21-12/29。

二九：12/30-2026/1/7。

三九：1/8-1/16。

四九：1/17-1/25（加強劑）。

