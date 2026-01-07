自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》朱天文揭侯孝賢失智前兆 醫：不只迷路「5變化」更要警覺

2026/01/07 18:02

台灣知名導演侯孝賢，因罹患阿茲海默症而退休，近期因作家朱天文透露，他患病前兆是迷路，再度引起社會關注。（資料照）

台灣知名導演侯孝賢，因罹患阿茲海默症而退休，近期因作家朱天文透露，他患病前兆是迷路，再度引起社會關注。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕78歲台灣知名導演侯孝賢，因罹患阿茲海默症而退休，作家朱天文日前受訪透露，2016年侯孝賢已出現患病前兆，當時一群老友聚餐，他獨自到巷口買菸卻迷路，這段訪談引來社會掀熱議。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，失智症早期的先兆不是忘記，而是在熟悉的地方迷路，尤其當熟悉的事變得「卡卡的」，夏天穿厚外套、重複買一樣的東西等都是警訊。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，很多人以為失智症一定是「不認得人、不記得名字」。但臨床上，真正讓家屬第一次警覺的，常常不是忘記，而是在熟悉的地方迷路，就像侯孝賢在朋友家附近迷路，才被發現可能出了問題。不是因為他不知道要去哪，而是「突然不知道怎麼走」。

傅裕翔說明，失智症早期，特別是阿茲海默症，壞掉的常常不是記憶本身，而是「空間定向感」與「路徑判斷力」。除了迷路，還有哪些不像失智，卻又是關鍵的前兆，他歸納以下5項，提醒民眾千萬別忽視：

●熟悉的事變得「卡卡的」

以前很順的事，開始變慢、變亂。煮菜會忘了先後順序，繳費會反覆確認，搭公車突然搞不清楚哪一站下，不是不會，是「整合不起來」。

●判斷力出現細微裂痕

夏天穿厚外套，重複買一樣的東西，對推銷話術特別容易點頭。不是變笨，而是大腦「過濾雜訊」的能力下降。

●不是忘詞，講話用語講不出關鍵詞

通常會用一堆形容詞代替，就像廚房裡找不到鹽，只好一直描述「那個白白的、會鹹的」。

●情緒與個性慢慢變了

變得焦慮、易怒、退縮，卻說不出為什麼，家屬以為是脾氣變差，其實是病人開始感覺「世界變得不好掌控」。

●對新環境極度不安

不是不想出門，是害怕「不知道怎麼應付」。連原本愛去的地方，都開始找理由推掉。

3個具體行動

面對突如其來的阿茲海默症，家屬要如何幫助病人呢？傅裕翔提供3項行動建議：

1.不要再只問「記不記得」，而是觀察「順不順」：留意流程、判斷、情緒，而不只是記憶。

2. 替生活做「降噪設計」：固定動線、減少選項、避免臨時改變。不是限制，是幫大腦少一點負擔。

3. 及早評估，而不是等到出事：迷路、跌倒、被詐騙，常常是「第一個大事件」。在那之前介入，選項會多很多。

