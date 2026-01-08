健康網》熟男疲勞不是小事 醫推「4種食物」找回精力

身為40、50歲男性，有時明明沒在熬夜，卻整天累累的，泌尿科醫師張英傑提醒，可能是「男性更年期」報到；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕身為40、50歲男性，正在為家庭與事業打拼，常會忽略自身健康，有時明明沒在熬夜，卻整天累累的，又或是心情常卡卡，泌尿科醫師張英傑提醒，出現這些身心症狀，有可能因為睪固酮濃度下降，正經歷「男性更年期」，除了尋求治療，亦可從日常的「4該吃」與「4別碰」的食物著手，找回自信。

張英傑在臉書專頁發文分享，如果40、50歲男性最近出現以下狀況，包括：明明沒在熬夜，卻整天累累的；對伴侶提不起興致，心情也常卡卡的；有時候還會突然沒精神，情緒低落；偶爾夜尿、睡不好、早上也硬不起來，可能正經歷「男性更年期」。

張英傑說明，睪固酮濃度下降，是生理自然變化，但不代表只能忍耐。除了評估荷爾蒙、尋求治療，日常飲食的調整也很重要。他還整理「4種該吃」與「4種別碰」的食物，可以兼顧行動力、找回自信：

●該吃的4種食物

1.牡蠣：富含鋅，幫助生成男性荷爾蒙。

2.鮭魚：含Omega-3與維生素D，助穩定情緒。

3.巴西堅果：富含硒，有助睪固酮代謝。

4.綠花椰菜：含植化素，幫助荷爾蒙平衡。

張英傑提到，這些食物都和「睪固酮」、「抗發炎」密切相關，是進入熟男階段後維持衝勁與穩定的營養關鍵。

●4種地雷食物

1.油炸食品（鹹酥雞、炸物）：干擾睪固酮合成

2.高糖飲（手搖飲、可樂）：導致胰島素失衡

3.加工肉品（香腸、火腿）：易造成慢性發炎

4.精緻澱粉（甜點、白麵包）：影響荷爾蒙穩定

張英傑提醒，這些食物看似療癒，卻可能讓你「越吃越累」，讓情緒波動、行動力下滑，還可能加速男性荷爾蒙流失。

張英傑總結，40歲後的身體，不能再用20歲的方式對待，從食物開始，把狀態找回來。

