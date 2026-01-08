自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》不只腰痠背痛、手腳麻！ 醫示警：沙發4坐姿超傷脊椎

2026/01/08 07:32

潤生復健科診所院長王竣平表示，盤腿坐沙發會讓上半身自然前傾，對髖關節和膝蓋軟骨帶來壓力，容易導致腰痛和雙腿麻痺；情境照。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平表示，盤腿坐沙發會讓上半身自然前傾，對髖關節和膝蓋軟骨帶來壓力，容易導致腰痛和雙腿麻痺；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲的冬天，讓人回到家只想懶坐沙發不想動。潤生復健科診所院長王竣平表示，躺坐沙發雖讓人感到放鬆又舒適，但若長時間習慣蹺腳、斜躺、趴著滑手機、盤腿，不僅容易導致腰痛、背痛、肩頸僵硬、手麻，還可能造成骨盆歪斜、影響血液循環等問題，也是對脊椎最傷的4種不良姿勢，日常應多加留意調整，才能維護健康。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文指出，躺在沙發上追劇、看電視是許多人的習慣，但若坐姿不當，當心反而會對脊椎造成傷害。並分享下列4種常見坐姿NG動作，提醒日常應注意以免傷身：

翹腳：很多人習慣翹二郎腿，這樣會讓其中一條腿承擔過多壓力，導致身體失衡，進而對神經和脊椎產生壓迫。長期下來，可能會引發腰痛、背痛，甚至骨盆歪斜，影響血液循環等問題。

斜躺：有些人喜歡側躺在沙發上，腳放到沙發上看劇。這種姿勢會讓腰椎和頸椎無法獲得支撐，產生不正常的彎曲或懸空，長時間會加重脖部與臀部壓力，可能導致椎間盤突出或肌肉韌帶受傷。

趴著滑手機：在沙發上趴著看手機或平板會讓脊椎承受過多壓力，這樣的姿勢對脖部和背部非常不友善，因長時間趴著容易導致脖子僵硬、肩膀痠痛，還可能引發手麻等問題。

盤腿坐：雖然很多人都習慣盤腿坐，但這種姿勢會讓上半身自然前傾，並且產生駝背情況，對髖關節和膝蓋軟骨帶來壓力。此外，長時間盤腿坐還可能讓腰椎和下背部承受過度壓力，導致腰痛和雙腿麻痺等問題。

王竣平提醒，寒冷的冬天容易讓我們懶得動，但不良的坐姿卻可能帶來更多問題。建議無論是坐、是躺還是盤腿，都要保持正確姿勢，避免對脊椎造成負擔，才能保護好自己的健康。

