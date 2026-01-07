健康網》雞排妹懷孕9週不幸流產 醫提醒孕媽咪「這件事」最重要

雞排妹不幸傳出流產憾事，婦產科醫師仇思源指出，胚胎停止生長並沒有固定的徵兆，持續產檢確保孕媽咪與貝比的健康。（取自雞排妹臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕鄭家純（雞排妹）嫁給日籍小兒科醫師Akira，不幸傳出懷孕9週，因胚胎有狀況，終止妊娠。婦產科醫師仇思源表示，胚胎如果真的停止生長，不一定會有明顯的「警報」，狀態因人而異，所以需要靠「檢查」確認。

仇思源在臉書專頁「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文說明，懷孕初期，隨著胚胎持續長大，體內的絨毛膜促性腺激素（hCG）會慢慢上升，有些人會出現噁心、嘔吐、容易疲倦等反應，也可能注意到驗孕棒顏色越來越深。如果這些症狀突然減輕甚至消失，有時可能代表激素分泌改變，也可能是胚胎發育中斷的訊號。

仇思源強調，胚胎停止生長並沒有固定的徵兆，光靠感覺並不能判斷一切。最穩妥的方法仍是按時回診，透過超音波與抽血追蹤胚胎的生長與心跳，也能讓孕媽咪更安心。

鄭家純之前一直在備孕，昨（6）日傍晚開始少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，就立刻去急診，在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續處置。

鄭家純說，早期流產的機率約15-20%，主因是胚胎染色體異常而發育停止。她以自己的新鮮血淚經驗為例，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週。當時，醫師說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。

她話鋒一轉，對於代理孕母一案，鄭家純表示，商業代理孕母像我一樣早期流產，是領不到多少錢的。我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，而在檯面上以無償代孕去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。就是自己無法順利懷孕生子，我也不會去海外委託代理孕母。

