健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

農業抗蟲mRNA技術變疫苗？拜耳怒告輝瑞、莫德納侵權

2026/01/07 15:44

德國拜耳指控莫德納（Moderna）等大廠生產的新冠疫苗（圖），涉嫌剽竊孟山都早年用於增強農作物「抗蟲害」的mRNA穩定技術，並為此提起專利訴訟索賠。圖為莫德納Spikevax疫苗。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕原本用來殺蟲的農業技術，竟然變成了救命的新冠疫苗？ 全球疫苗專利戰再掀波瀾！德國製藥巨頭拜耳（Bayer）週二（6日）怒告輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等大廠，指控其生產疫苗時，涉嫌剽竊子公司孟山都（Monsanto）早在80年代開發、原本用於增強農作物「抗蟲害」能力的mRNA專利技術。

據《路透》報導，拜耳在訴狀中主張，孟山都科學家當年為了增強農作物的特性，研發出一種能提升mRNA（信使核糖核酸）穩定性的關鍵技術。拜耳指控，輝瑞與莫德納等藥廠在開發新冠疫苗時，涉嫌將這項原本用於農業的技術概念，轉用於穩定疫苗中的遺傳物質，已構成專利侵權。

除了上述三家mRNA疫苗廠，拜耳同日也在紐澤西州聯邦法院對強生（Johnson & Johnson）提告，指控其生產疫苗時使用的DNA製程同樣涉及侵犯該項專利。

值得注意的是，拜耳本身並未參與COVID-19疫苗的研發或銷售。拜耳發言人證實，公司在訴訟中明確表示，並未尋求法院禁止這些公司生產或銷售疫苗，而是要求「未具體說明的金錢賠償」。

雖然拜耳未公開索賠金額，但據財報顯示，即便在疫情退燒的2024年，輝瑞與BioNTech的疫苗銷售額仍達33億美元，莫德納也有32億美元，若侵權成立，賠償金額恐相當驚人。

疫苗專利戰成一團亂麻

對於指控，莫德納發言人表示公司已知悉訴訟並將堅決捍衛自身權益；輝瑞、BioNTech與強生則尚未回應。事實上，新冠疫苗的專利訴訟錯綜複雜，莫德納在2022年也曾控告輝瑞侵犯其mRNA技術專利。如今拜耳以「農業生技專利」切入戰局，讓這場涉及數百億美元利益的法律攻防戰更加白熱化。

