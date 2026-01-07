代理孕母爭議》政院版「人工生殖法」未納代孕！ 論戰重點一次看

衛福部長石崇良表示，這次的行政院版本裡面沒有納入代理孕母，原因在於社會仍需更多討論形成共識。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「人工生殖法修正草案」是否納入代理孕母引起社會關注，立法院衛環委員會預計在明天排審，衛福部長石崇良在今（7）日指出，行政院版本沒有納進代理孕母，因仍有爭議。對此，自身不孕的民眾黨立委陳昭姿則在臉書表示，「代孕不會因為沒有法律就消失」，子宮有病變的女性、男同志伴侶的代孕需求，都真實存在。事實上，仍有不少民團對代理孕母持反對意見，顯示社會仍需更多討論。

由於明天立法院衛環委員會預計排審「人工生殖法修正草案」，雖然部分民眾原本期待代理孕母入法的想法可能落空，然而，這次行政院版本仍與時俱進，擴大對已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性，將可合法接受人工生殖服務的法律保障。

自由健康網整理了行政院版本重點、立委陳昭姿支持代理孕母的原因與民團反對的理由，方便民眾一次了解：

Q1：衛福部提出的《人工生殖法》修正草案特色是什麼？

A：

從醫療品質、子女權益到女性生育自主，都做出大幅更新。最受矚目的，是已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性，將可合法接受人工生殖服務。

而有關代理孕母的部分，石崇良重申，因為在國內仍然還有爭議，所以在這次的行政院版本裡面沒有納入代理孕母，他將在明天的委員會與各委員、黨團的版本做討論。

Q2：行政院《人工生殖法》修正草案有哪些重點？

A：

●「提升人工生殖醫療品質」，機構的管理將更嚴謹，包括擴大許可辦法授權範圍、訂定施行細則，讓管理可隨科技發展「滾動調整」。增列手術及侵入性治療的「知情同意程序」，強化精、卵、胚胎等生殖細胞的捐贈、保存及使用管理。

●「全面維護人工生殖子女的最佳利益」，包含3大重點：

1子女最佳利益評估，醫療端不只更透明，也更安全。

所有欲接受人工生殖的人，未來都要先經「中央指定專業機構」評估是否符合作為父母的條件，人工生殖機構也必須確認評估通過後才能提供醫療服務。目的在讓孩子從出生開始，就能在穩定、安全的環境成長。

2「保障血緣認知權」，讓孩子從出生開始，就能在穩定、安全的環境成長。

為平衡捐贈者隱私與子女知情權，未來將開放人工生殖子女查詢捐贈者「非辨識資料」如血型、國籍。若子女有重大遺傳疾病、器官移植需求等，得依法查詢捐贈者姓名與聯絡方式。成年後，如取得捐贈者同意，可得知捐贈者自願提供的其他資料。這代表過去完全封閉的捐贈者資料制度，將邁向更平衡透明的方向。

3「明確子女的法律地位」，以子女最佳利益為原則，調整人工生殖子女的親子關係規定，使家庭關係更穩固，不再讓孩子的法律定位受侷限。

Q3：民眾黨立委陳昭姿推代孕合法化的理由是什麼？

A：

陳昭姿指出，行政院提出的版本，把單身女性、女同志配偶納入人工生殖，這是往前的一大步。但同時，代理孕母這個台灣社會討論了20、30年，許多不孕伴侶迫切需要的制度，卻再一次被行政院排除在這次修法之外。

她認為，「代孕不會因為沒有法律就消失」。子宮有病變的女性、男同志伴侶的代孕需求，都是真實存在的。人們繼續遠赴海外，被迫尋求更未知、更高風險的代孕途徑，在缺乏法律保障之下，正是把孕母、孩子、需求者推向更黑暗。她希望能讓所有想生兒育女的人民都能被照顧到。

Q4：關於代理孕母，為什麼民團反對？

A：

台灣女人連線、婦女新知基金會等多個民團曾多次呼籲停止代孕立法，原因在於代孕侵害人權，並強調女人身體不是工具，生命絕對不可代理，同時還可能造成代孕商品化。尤其，代孕可能會加劇血緣迷思，因此多個民團拒絕代孕合法化。

台灣女人連線常務理事黃淑英曾經指出，代孕絕非只是代理懷孕生子，或者只是出借子宮，其中會衍生許多健康風險，甚至部分藍白立委的版本規定代孕必須是利他，要女人當志工，是直接將女人的身體工具化，並將嬰兒當成商品，是歧視與剝削女性。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉曾表示，法國、德國、瑞典等都認為代理孕母具有高度爭議，並且毫無有公信力的人權制度背書，並且聯合國等報告都指出，代孕制度難以避免侵害婦女與兒童人權，甚至會牽涉到人口販運等問題，瑞典也曾提出報告指出，若推代理孕母制度恐怕難以保護小孩權利、無法顧及小孩跟代理孕母最佳利益等，並且無法透過政府監管方式避免代孕商品化，因此決意不推行。

