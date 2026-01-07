自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

代理孕母爭議》政院版「人工生殖法」未納代孕！ 論戰重點一次看

2026/01/07 15:43

衛福部長石崇良表示，這次的行政院版本裡面沒有納入代理孕母，原因在於社會仍需更多討論形成共識。（資料照，記者叢昌瑾攝）

衛福部長石崇良表示，這次的行政院版本裡面沒有納入代理孕母，原因在於社會仍需更多討論形成共識。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「人工生殖法修正草案」是否納入代理孕母引起社會關注，立法院衛環委員會預計在明天排審，衛福部長石崇良在今（7）日指出，行政院版本沒有納進代理孕母，因仍有爭議。對此，自身不孕的民眾黨立委陳昭姿則在臉書表示，「代孕不會因為沒有法律就消失」，子宮有病變的女性、男同志伴侶的代孕需求，都真實存在。事實上，仍有不少民團對代理孕母持反對意見，顯示社會仍需更多討論。

由於明天立法院衛環委員會預計排審「人工生殖法修正草案」，雖然部分民眾原本期待代理孕母入法的想法可能落空，然而，這次行政院版本仍與時俱進，擴大對已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性，將可合法接受人工生殖服務的法律保障。

自由健康網整理了行政院版本重點、立委陳昭姿支持代理孕母的原因與民團反對的理由，方便民眾一次了解：

Q1：衛福部提出的《人工生殖法》修正草案特色是什麼？

A：

從醫療品質、子女權益到女性生育自主，都做出大幅更新。最受矚目的，是已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性，將可合法接受人工生殖服務。

而有關代理孕母的部分，石崇良重申，因為在國內仍然還有爭議，所以在這次的行政院版本裡面沒有納入代理孕母，他將在明天的委員會與各委員、黨團的版本做討論。

Q2：行政院《人工生殖法》修正草案有哪些重點？

A：

●「提升人工生殖醫療品質」，機構的管理將更嚴謹，包括擴大許可辦法授權範圍、訂定施行細則，讓管理可隨科技發展「滾動調整」。增列手術及侵入性治療的「知情同意程序」，強化精、卵、胚胎等生殖細胞的捐贈、保存及使用管理。

●「全面維護人工生殖子女的最佳利益」，包含3大重點：

1子女最佳利益評估，醫療端不只更透明，也更安全。

所有欲接受人工生殖的人，未來都要先經「中央指定專業機構」評估是否符合作為父母的條件，人工生殖機構也必須確認評估通過後才能提供醫療服務。目的在讓孩子從出生開始，就能在穩定、安全的環境成長。

2「保障血緣認知權」，讓孩子從出生開始，就能在穩定、安全的環境成長。

為平衡捐贈者隱私與子女知情權，未來將開放人工生殖子女查詢捐贈者「非辨識資料」如血型、國籍。若子女有重大遺傳疾病、器官移植需求等，得依法查詢捐贈者姓名與聯絡方式。成年後，如取得捐贈者同意，可得知捐贈者自願提供的其他資料。這代表過去完全封閉的捐贈者資料制度，將邁向更平衡透明的方向。

3「明確子女的法律地位」，以子女最佳利益為原則，調整人工生殖子女的親子關係規定，使家庭關係更穩固，不再讓孩子的法律定位受侷限。

Q3：民眾黨立委陳昭姿推代孕合法化的理由是什麼？

A：

陳昭姿指出，行政院提出的版本，把單身女性、女同志配偶納入人工生殖，這是往前的一大步。但同時，代理孕母這個台灣社會討論了20、30年，許多不孕伴侶迫切需要的制度，卻再一次被行政院排除在這次修法之外。

她認為，「代孕不會因為沒有法律就消失」。子宮有病變的女性、男同志伴侶的代孕需求，都是真實存在的。人們繼續遠赴海外，被迫尋求更未知、更高風險的代孕途徑，在缺乏法律保障之下，正是把孕母、孩子、需求者推向更黑暗。她希望能讓所有想生兒育女的人民都能被照顧到。

Q4：關於代理孕母，為什麼民團反對？

A：

台灣女人連線、婦女新知基金會等多個民團曾多次呼籲停止代孕立法，原因在於代孕侵害人權，並強調女人身體不是工具，生命絕對不可代理，同時還可能造成代孕商品化。尤其，代孕可能會加劇血緣迷思，因此多個民團拒絕代孕合法化。

台灣女人連線常務理事黃淑英曾經指出，代孕絕非只是代理懷孕生子，或者只是出借子宮，其中會衍生許多健康風險，甚至部分藍白立委的版本規定代孕必須是利他，要女人當志工，是直接將女人的身體工具化，並將嬰兒當成商品，是歧視與剝削女性。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉曾表示，法國、德國、瑞典等都認為代理孕母具有高度爭議，並且毫無有公信力的人權制度背書，並且聯合國等報告都指出，代孕制度難以避免侵害婦女與兒童人權，甚至會牽涉到人口販運等問題，瑞典也曾提出報告指出，若推代理孕母制度恐怕難以保護小孩權利、無法顧及小孩跟代理孕母最佳利益等，並且無法透過政府監管方式避免代孕商品化，因此決意不推行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中