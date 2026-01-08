自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》親民價青花菜別急下鍋 這道手續可活化酵素、營養加倍

2026/01/08 06:23

青花菜（左）與花椰菜（右）常讓人分不清楚。食農專家韋恩指出，兩者皆屬於十字花科大家族，其中青花菜富含異硫氰酸鹽類植化素，是抗癌營養的代表之一。近期價格親民，不妨趁機多攝取；示意圖。（圖取自freepik）

青花菜（左）與花椰菜（右）常讓人分不清楚。食農專家韋恩指出，兩者皆屬於十字花科大家族，其中青花菜富含異硫氰酸鹽類植化素，是抗癌營養的代表之一。近期價格親民，不妨趁機多攝取；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，青花菜價格稍微回升，但整體仍相當親民。食農專家韋恩指出，青花菜富含異硫氰酸鹽類這種植化素，被視為抗癌的佼佼者。

韋恩在「韋恩的食農生活」部落格分享，青花菜具有多種健康好處，與其高度抗氧化的特性有關，因此有助於預防與減緩體內的慢性發炎。而人體內的慢性發炎，已被多項研究證實與癌症、動脈硬化及胰島素阻抗等疾病有關。此外，青花菜富含硫配糖體（Glucosinolates），在體內經酵素代謝後，會轉化為蘿蔔硫素等含硫植化素，有助於提升肝臟解毒酵素的能力。

根據食農教育平台指出，義大利麵、焗烤等西式料理中，常以青花菜作為配料，清脆口感能為料理增添層次；而台式料理則常見青花菜炒蝦仁，或搭配台灣常見的水產，例如青花菜炒三鮮，將青花菜與蝦仁、鎖管及文蛤一起快炒，滋味鮮美、爽口又下飯。

青花菜炒蝦仁或搭配台灣常見的水產，例如青花菜炒三鮮，將青花菜與蝦仁、鎖管及文蛤一起快炒，滋味鮮美、爽口又下飯。（取自食農教育平台）

青花菜炒蝦仁或搭配台灣常見的水產，例如青花菜炒三鮮，將青花菜與蝦仁、鎖管及文蛤一起快炒，滋味鮮美、爽口又下飯。（取自食農教育平台）

青花菜是甘藍演化為花椰菜過程中的中間產物，又稱青花苔，外觀呈青綠色扁球狀或圓頂狀，由已分化的小花蕾組成，因此又被稱為花蕾球。當青花菜過度成熟時，小花蕾會逐漸變黃，甚至開出黃色花朵。相較之下，花椰菜的食用部位則是未分化的組織，花球顏色有白、黃、綠、橘及紫色等。

此外，要讓青花菜料理翠綠、好吃又兼顧營養，關鍵在於：清洗時以流動清水刷洗縫隙；烹調時間宜短，可採快炒、清蒸或微波方式以保留營養與色澤；汆燙時可加少量鹽與油，並立即泡冰水降溫以維持翠綠；或是在料理前先切塊靜置約30分鐘，有助於活化酵素、提升營養價值。

