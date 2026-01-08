限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》親民價青花菜別急下鍋 這道手續可活化酵素、營養加倍
〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，青花菜價格稍微回升，但整體仍相當親民。食農專家韋恩指出，青花菜富含異硫氰酸鹽類這種植化素，被視為抗癌的佼佼者。
韋恩在「韋恩的食農生活」部落格分享，青花菜具有多種健康好處，與其高度抗氧化的特性有關，因此有助於預防與減緩體內的慢性發炎。而人體內的慢性發炎，已被多項研究證實與癌症、動脈硬化及胰島素阻抗等疾病有關。此外，青花菜富含硫配糖體（Glucosinolates），在體內經酵素代謝後，會轉化為蘿蔔硫素等含硫植化素，有助於提升肝臟解毒酵素的能力。
請繼續往下閱讀...
根據食農教育平台指出，義大利麵、焗烤等西式料理中，常以青花菜作為配料，清脆口感能為料理增添層次；而台式料理則常見青花菜炒蝦仁，或搭配台灣常見的水產，例如青花菜炒三鮮，將青花菜與蝦仁、鎖管及文蛤一起快炒，滋味鮮美、爽口又下飯。
青花菜是甘藍演化為花椰菜過程中的中間產物，又稱青花苔，外觀呈青綠色扁球狀或圓頂狀，由已分化的小花蕾組成，因此又被稱為花蕾球。當青花菜過度成熟時，小花蕾會逐漸變黃，甚至開出黃色花朵。相較之下，花椰菜的食用部位則是未分化的組織，花球顏色有白、黃、綠、橘及紫色等。
此外，要讓青花菜料理翠綠、好吃又兼顧營養，關鍵在於：清洗時以流動清水刷洗縫隙；烹調時間宜短，可採快炒、清蒸或微波方式以保留營養與色澤；汆燙時可加少量鹽與油，並立即泡冰水降溫以維持翠綠；或是在料理前先切塊靜置約30分鐘，有助於活化酵素、提升營養價值。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應