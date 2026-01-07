自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

研究：這款抗精神病藥物 恐釀失智症患者中風！顛覆過往認知

2026/01/07 16:10

研究發現，理思必妥可能會增加所有失智症患者的中風風險。（擷自X@Apotek_Permana）

研究發現，理思必妥可能會增加所有失智症患者的中風風險。（擷自X@Apotek_Permana）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項涉及超過16.5萬名失智症患者的大型研究發現，理思必妥（risperidone、又譯利培酮）可能會增加所有受試患者的中風風險，顛覆該藥物對任何群體都安全的觀點。此研究發表在《英國精神病學》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，理思必妥是1種強效抗精神病藥物，常用於治療伴隨嚴重躁動的失智症患者。英國倫敦布魯內爾大學的研究團隊分析2004年至2023年間英國國家醫療服務體系（NHS）的匿名記錄，比較服用理思必妥的失智症患者和未服用該藥物的對照組。

研究發現，在有中風史的人群中服用理思必妥的患者每千人年發病率上升至22.2%，未服用該藥的患者發病率為17.7%。在未發生中風的患者中，服用理思必妥的患者每千人年發病率為2.9%，未服用該藥的患者發病率為2.2%。

研究人員還發現，過去無心臟病史的患者服用理思必妥後中風風險也會增加。倫敦布魯內爾大學的克里斯（Byron Creese）博士表示，目前英國尚無核准的理思必妥替代藥物，因此關鍵在於確保風險得到清晰解釋並經過仔細權衡。

克里斯指出，有中風史的人本身就面臨著較高的再次中風風險，如果服用理思必妥後發生中風，可能並非僅是藥物本身所致。

克里斯補充，醫生通常只會在萬不得已的情況下才會使用理思必妥。

