健康網》肺癌連3年奪第1！ 新研究：高劑量維生素C可望護肺

〔健康頻道／綜合報導〕根據國健署112年癌症登記報告顯示，肺癌發生人數位居所有癌症首位，且連續3年十大癌症排第一，影響國人健康甚鉅。對此，食農專家韋恩引述國外最新研究指出，實驗中小鼠攝取高劑量維生素C，可能在一定程度上保護肺部，減輕PM2.5所造成的細胞傷害。研究者雖表示，尚需進一步人體試驗證實，但營養或許能成為降低健康風險的輔助工具之一。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，一項來自雪梨科技大學（University of Technology Sydney）的最新研究指出，高劑量維生素C，可能在一定程度上保護肺部，減輕細懸浮微粒PM2.5 所造成的細胞傷害。研究團隊以雄性小鼠與培養的人類肺部組織為模型，模擬現實世界中常見的PM2.5暴露濃度。

結果發現，在補充維生素C後，肺部細胞出現幾個關鍵改善：1.細胞內負責能量供應的粒線體流失明顯減少。2.與空氣污染相關的發炎反應被抑制。3.氧化壓力所造成的細胞損傷明顯下降。

韋恩說明，PM2.5是直徑小於2.5微米的空氣污染物，主要來自交通排放、森林野火與沙塵暴，與氣喘、慢性肺病與肺癌風險上升密切相關。研究者指出，即使是已被認為不高的污染濃度，也足以在細胞層級造成明顯破壞。

至於維生素C因本身具有抗氧化特性，因此能中和空氣污染誘發的不穩定自由基，減少連鎖性的細胞失能。研究論文指出，在實驗條件下，補充維生素C確實能緩解低劑量 PM2.5 的不良影響，未來可考慮作為高風險族群的輔助保護策略之一。

不過，研究者也強調，目前證據仍來自動物與細胞模型，尚需進一步人體試驗，確認實際可行的劑量與長期安全性。這項研究同時再次提醒，並不存在「安全的空氣污染濃度」。改善空氣品質仍是根本解方，但是營養或許能成為降低健康風險的輔助工具之一。

