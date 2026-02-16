自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

過年湯別亂喝！醫曝「這順序」吃 胃酸逆流少一半

2026/02/16 17:18

過年聚餐一攤接一攤，開心團聚之餘，卻也讓不少人腸胃大亂。（記者邱芷柔攝）

過年聚餐一攤接一攤，開心團聚之餘,卻也讓不少人腸胃大亂。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕過年聚餐一攤接一攤，開心團聚之餘，卻也讓不少人腸胃大亂，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘提醒，過年餐桌少不了各式「湯品」，聚餐時更要留意進食順序，建議先喝湯或流質食物，再吃固體食物，才能減少胃酸逆流、降低腸胃負擔。

錢政弘指出，胃食道逆流、脹氣、便秘，甚至膽囊發炎，都是春節期間常見的腸胃問題，只要吃法不對，症狀往往特別明顯。他提醒，本身有胃食道逆流的人，過年聚餐更要避免「先吃飯、再喝湯」，否則容易變成「湯泡飯」，延長食物在胃中停留時間，反而增加逆流風險；年夜飯常見的雞湯、佛跳牆油脂高，若已經吃飽又硬喝一碗，不僅容易胃酸逆流，也可能讓身體負擔加重。

此外，不少人過年偏愛麻辣鍋等重口味料理，錢政弘建議，吃辣前可先吃些澱粉類食物墊胃，避免空腹直接刺激胃壁；若被辣到，喝牛奶雖能暫時減緩口腔辣感，但對胃部不適的改善有限，仍應避免過量。

錢政弘指出，如出現脹氣，可在腹部塗抹薄荷油或涼感藥膏，並搭配順時針腹部按摩，幫助腸道蠕動、緩解不適；若是胃酸逆流造成的悶痛，可少量食用蘇打餅乾，也有助於中和胃酸。

過年期間便秘問題同樣不少見。錢政弘說，關鍵在於水分與膳食纖維攝取，木瓜、綠色奇異果、火龍果、黑木耳等食物相對溫和、不易引起脹氣，有助排便；若只是腹脹不適，可暫時補充優格、優酪乳並多喝水觀察狀況。

錢政弘也特別提醒，有膽結石病史的人務必提高警覺，若過年大魚大肉後突然出現右上腹劇痛，可能是膽囊發炎，這時應立即禁食、避免再進食油膩食物，並儘快就醫，切勿硬撐。過年享受美食無可厚非，但掌握正確吃法、適度節制，才能避免腸胃「年後算帳」，讓春節假期過得安心又健康。

