自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

北市新政！ 聯醫老人健檢將納入敬老卡點數扣抵範圍

2026/01/07 13:01

台北市長蔣萬安今（7）日宣布，把老人健康檢查納入點數扣點範疇。（資料照，記者蔡愷恆攝）

台北市長蔣萬安今（7）日宣布，把老人健康檢查納入點數扣點範疇。（資料照，記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安今（7）宣布把老人健康檢查納入點數扣點範疇。社會局將邀集衛生局、北市聯醫等相關單位，共同研議長輩較容易使用且具實質健康效益的項目，例如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等，評估將聯醫系統老人健康檢查納入敬老卡點數扣抵範圍，讓敬老卡也成為市民的健康生活卡，更能傳遞預防勝於治療的概念。

社會局表示，目前敬老卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最。自115年1月2日起，已開放一般長者可使用敬老卡點數支付台北市立聯醫院內及院外門診掛號費，降低就醫門檻，提升長輩醫療服務的便利性。

市府預計於2月調增敬老愛心計程車的最高抵扣點數至85點，讓長者在外出上更加便利；農曆年前也預計將合法溫泉場館大眾池納入用敬老卡扣抵點數的文康休閒場館。

此外，7月將迎來敬老卡制度的重要調整，每月點數將由現行480點提高至600點，擴大長者在日常生活、交通與醫療上的使用彈性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中