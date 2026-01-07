局部麻醉的微創內視鏡術 解90歲阿嬤鼻竇炎之苦

90歲阿嬤（左）飽受慢性鼻竇炎之苦，東元綜合醫院耳鼻喉科醫師詹健暘（右）為她做局部麻醉「鼻竇內視鏡微創手術」移除鼻竇內的黴菌塊，成功緩解長年的宿疾。（東元醫院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕一名90歲阿嬤多年深受慢性鼻竇炎和嚴重鼻涕倒流所苦，睡眠受影響，生活品質也大打折扣。因為她年事已高擔心全身麻醉手術風險高，所以先前求診過的醫院多不建議手術根治。東元綜合醫院耳鼻喉科醫師詹健暘評估改用局部麻醉的「鼻竇內視鏡微創手術」，移除鼻竇內的黴菌塊（Fungal Ball），才讓她的長年宿疾終獲緩解。

詹健暘說，阿嬤是慢性鼻竇炎，伴隨黴菌性鼻竇炎（fungal sinusitis）患者，這類疾病因台灣氣候潮濕而很常見，黴菌球（塊）因常堆積在單側上頜竇，在鼻竇內不斷堆積成團塊，屬於非侵襲性的黴菌感染，典型症狀就是單側或局部鼻竇阻塞、鼻涕倒流，甚至併發頭痛。

東元綜合醫院耳鼻喉科醫師詹健暘用「鼻竇內視鏡微創手術」，開擴鼻竇開口，徹底清除鼻竇內黴菌塊及發炎組織，恢復鼻竇通氣與引流，讓90歲阿嬤的鼻病獲得緩解。（東元醫院提供）

一般黴菌性鼻竇炎的標準治療是透過手術，徹底清除黴菌團塊及發炎組織，恢復鼻竇通氣與引流。若單純使用藥物治療，往往難以根治，且長期鼻涕倒流可能引發慢性咳嗽或影響呼吸道健康。

他說，面對高齡患者的手術最大挑戰就在麻醉風險。因為90歲的長輩通常伴隨有心血管或肺部功能退化問題，全身麻醉後的甦醒及併發症風險較高，所以最後決定用局部麻醉進行鼻竇內視鏡微創手術來治療。

這種微創手術好處在於沒有外部傷口，開擴鼻竇開口操作，不會破壞外觀，出血量少；而黴菌球被徹底清除後，通常不需額外服用抗黴菌藥物，且復發率極低，術後規律地用鼻腔鹽水沖洗、定期回診追蹤即可。果然阿嬤已經康復，且鼻涕倒流已經緩解。

90歲阿嬤的慢性鼻竇炎、加上嚴重鼻涕倒流，被診斷出是鼻竇內的黴菌塊在搞鬼。（東元醫院提供）

