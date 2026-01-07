冬季低溫來襲！小心「心因性休克」奪命 3警訊勿輕忽

三軍總醫院心臟血管外科主任柯宏彥指出，及早導入長效型左心室輔助器（LVAD），有助維持器官功能並爭取後續治療機會。（三總提供）

〔記者林志怡／台北報導〕冬季隨著冷空氣來襲，氣溫持續下滑，也成為急性心肌梗塞、心因性休克等致命心臟重症發生的高危險期。醫師提醒，若搶救不及時，即使心臟救回來，在其他器官已經衰竭的情況下，患者也無法真正康復，民眾勿忽視呼吸困難、下肢水腫、全身無力等身體警訊、及早就醫才是關鍵。

三總心臟內科主任蔡宗能說，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。

此外，三總心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥提醒，末期心衰竭或重症心臟病患本身就是心因性休克的風險族群，若長期放任、未及時治療，還可能影響其他器官，呼籲此類患者及早評估長效型左心室輔助器（LVAD）的介入時機，以利於維持器官功能與後續生活品質。

柯宏彥也強調，即使心臟救回來，若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復，為搶救心因性休克患者、減少後續併發症，近年國際醫界皆強調以團隊合作為核心的心因性休克治療模式「Shock Team」，希望爭取最佳治療時效，在保下患者生命的同時，也降低對其他器官的損害。

蔡宗能則補充，三總Shock Team由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合，採取「同時啟動」機制，加速決策與介入，為患者爭取關鍵治療時間，病情穩定後也會進一步整合心臟內外科、呼吸治療師、營養師、藥師及護理團隊，提供中長期照護與持續追蹤。

國防部軍醫局局長蔡建松說，心因性休克是最需要「搶時間」的重症之一，民眾的自我警覺、醫療團隊的啟動速度攸關生死，提醒民眾留意身體警訊，並配合良好生活作息與健康管理。一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間。

三總心臟內科主任蔡宗能表示，冬季氣溫驟降增加心因性休克風險，透過 Shock Team 同步啟動，有助把握黃金治療時間。（三總提供）

