健康網》「最帥展昭」何家勁爆攝護腺肥大 醫：發燒、解尿疼痛別拖

〔健康頻道／綜合報導〕66歲的何家勁曾演出經典電視劇《包青天》中「展昭」走紅，最近他在直播中自爆醫師拿著粗針頭替他注射，坦言有攝護腺輕微肥大困擾。根據衛福部豐原醫院衛教資料指出，50歲以上的男性幾乎都有攝護腺肥大，症狀包括解尿時力量變小，尿流速度很慢，頻尿及夜尿，特別是半夜常常起床解尿。一旦出現發燒、解尿疼痛或解不出尿的情形，應立即就醫。

何家勁近年已淡出演藝圈，轉戰商界，他近日突然在社群平台公開一段打針影片，畫面中他躺在病床，醫師拿著粗針頭替他注射，他一度忍不住痛得叫出聲。關心他的粉絲留言為他打氣。他在直播中坦言，目前僅有攝護腺輕微肥大、肺部出現氣泡等狀況，其餘身體機能都還算穩定，還幽默表示：「這些都是五、六十歲很常見的小問題。」

有關攝護腺肥大的問題，衛福部豐原醫院衛教資料表示，攝護腺肥大是一種自然的老化現象，通常50歲以上的男性幾乎都有攝護腺肥大，只是其程度及影響日常生活品質的區別。院方歸納症狀與日常保健之道，提供民眾參考：

1.攝護腺肥大的症狀

●解尿時力量變小，尿流出來的速度很慢。

●頻尿及夜尿：小便次數增加，特別是半夜常常起床解尿。

●餘滴：小便解完後還會滴個不停。

●急性閉尿：膀胱脹卻解不出尿來。

●血尿

2. 攝護腺肥大日常生活的保健

●避免憋尿。

●正常的性生活，不要禁慾。

●避免喝酒，抽煙。煙酒會使攝護腺更充血，浮腫，使症狀更嚴重。

●感冒或胃病時，禁服用含抗膽鹼性藥物。這類藥品會抑制膀胱收縮，讓病人解不出小便。

●每天做規律性運動，但避免騎摩托車、自行車、騎馬，以避免陰部受到壓迫受傷。

3.有益攝護腺的食物

●南瓜子、腰果、胡桃、杏仁、花生、巴西胡桃。

●鋅：此礦物質在攝護腺液含量最高，與男人性功能和生殖功能有關。食物中蠔、牛乳、新鮮碗豆、胡蘿蔔、蘋果、香菇和海鮮含鋅量高。

豐原醫院提醒，當病人解小便時尿流又細又慢，有時甚至無法解尿，或者重複放置導尿管，在移除導尿管後，仍不能解尿，這就表示攝護腺需手術治療，以免影響膀胱及腎臟功能。若頻尿、夜尿或解尿困難的症狀已經影響病人的生活時，雖然攝護腺不是非常大，且服藥也沒效，此時也需要手術治療。

