健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

研究：重置生理時鐘 可能有助抗阿茲海默症

2026/01/07 11:10

美國1項研究發現，阿茲海默症可能會透過破壞大腦的內部生理時鐘而發展。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

美國1項研究發現，阿茲海默症可能會透過破壞大腦的內部生理時鐘而發展。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，阿茲海默症可能會透過破壞大腦的內部生理時鐘而發展，而重置生理時鐘可能有助於對抗這種疾病。此研究發表在《自然神經科學》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，美國聖路易斯華盛頓大學醫學院的研究團隊，針對小鼠模型進行實驗後發現，阿茲海默症會擾亂特定類型腦細胞內的晝夜節律。這些紊亂會改變數百個控制重要腦功能的基因的表達時間和活性。

華盛頓大學醫學院神經學教授、研究主導者穆西克（Erik S. Musiek）表示，人類目前已發現82個基因與阿茲海默症風險相關，而團隊發現其中大約一半的基因活性受晝夜節律控制。而在被設計成阿茲海默症模型的小鼠中，這些基因的正常晝夜節律模式會被打亂。

值得注意的是，穆西克在先前的研究中發現1種名為YKL-40的蛋白質。這種蛋白質的含量會隨著晝夜節律自然波動，並有助於調節大腦中正常的澱粉樣蛋白水平。當YKL-40水平過高時，澱粉樣蛋白就開始累積，而此現象是阿茲海默症標誌性特徵之一。

因阿茲海默症的症狀，往往呈現晝夜節律性，因此研究人員推測除了YKL-40之外，還有其他受晝夜節律調控的蛋白質和基因參與其中。研究團隊在此實驗中分析腦內澱粉樣蛋白沉積的阿茲海默症小鼠的基因活性，並將結果與健康幼鼠和無澱粉樣蛋白沉積的老年小鼠進行比較。研究人員還每隔2小時採集一次腦組織樣本，持續24小時，以追蹤晝夜節律週期中基因活性的變化。

研究團隊發現，澱粉樣蛋白會擾亂小膠質細胞和星狀細胞中數百個基因的正常晝夜節律。小膠質細胞是大腦的免疫衛士，負責清除毒素和死亡細胞。星狀細胞則支持神經元並幫助維持神經元之間的通訊。許多受影響的基因通常幫助小膠質細胞分解廢物，包括澱粉樣蛋白本身。

穆西克指出，此研究具備重要意義。了解到許多阿茲海默症相關基因都受晝夜節律調控，這為團隊提供了尋找治療方法、干預這些基因並阻止疾病進展的機會。

