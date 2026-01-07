擔心脂肪肝消不掉？ 醫授健康迎新年關鍵

新年到來，許多人立下減重、養生的目標，但脂肪肝卻常常成為健康路上的隱形威脅。（圖取自photoAC）

〔即時新聞／綜合報導〕新年到來，許多人立下減重、養生的目標，但脂肪肝卻常常成為健康路上的隱形威脅。台大家醫科暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師提醒，脂肪肝並非肥胖者的專利，體態正常的人也可能罹患而不自知，若長期忽視，甚至可能演變為肝癌。根據肝病防治學術基金會的統計，超過半數民眾有不同程度的脂肪肝，且與糖尿病、高血脂等慢性病密切相關，因此迎接新年的同時，如何消脂保肝成為全民必修課題。

粘曉菁指出，飲食是第一道防線。過量糖分會加速脂肪堆積，建議減少含糖飲料與甜食，改以水果、全穀類等天然糖分作為能量來源。蛋白質的補充同樣重要，優質蛋白質能幫助肌肉生成，提升基礎代謝率。至於油脂也應健康攝取，完全不吃反而不利健康。均衡飲食、多攝取蔬菜與膳食纖維，能幫助腸道健康並降低三酸甘油酯，這些都是保護肝臟的關鍵。

除了飲食，運動更是不可或缺。肌肉在運動時會釋放荷爾蒙，促進新陳代謝，效果甚至比藥物更好。從事運動不必侷限於健身房，多走路、爬樓梯或做家務，都能增加能量消耗。持之以恆的運動習慣，不僅能減少脂肪肝風險，還能改善背痛、腰痛與膝蓋疼痛等問題，讓身體更有活力。

粘曉菁特別提醒，脂肪肝初期往往沒有症狀，抽血也難以察覺，建議定期安排腹部超音波檢查。若肝功能指數出現異常紅字，務必就醫追蹤。脂肪肝若不加以控制，可能演變為肝癌，因此必須及早防範。農曆新年將近，尾牙應酬多，建議透過飲食與運動雙管齊下，不僅能有效消脂保肝，更能迎接健康、充滿活力的新年。

台大家醫科暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師提醒，脂肪肝並非肥胖者的專利，體態正常的人也可能罹患而不自知，若長期忽視，甚至可能演變為肝癌。（圖由醫師粘曉菁提供）

