自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

擔心脂肪肝消不掉？ 醫授健康迎新年關鍵

2026/01/07 10:35

新年到來，許多人立下減重、養生的目標，但脂肪肝卻常常成為健康路上的隱形威脅。（圖取自photoAC）

新年到來，許多人立下減重、養生的目標，但脂肪肝卻常常成為健康路上的隱形威脅。（圖取自photoAC）

〔即時新聞／綜合報導〕新年到來，許多人立下減重、養生的目標，但脂肪肝卻常常成為健康路上的隱形威脅。台大家醫科暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師提醒，脂肪肝並非肥胖者的專利，體態正常的人也可能罹患而不自知，若長期忽視，甚至可能演變為肝癌。根據肝病防治學術基金會的統計，超過半數民眾有不同程度的脂肪肝，且與糖尿病、高血脂等慢性病密切相關，因此迎接新年的同時，如何消脂保肝成為全民必修課題。

粘曉菁指出，飲食是第一道防線。過量糖分會加速脂肪堆積，建議減少含糖飲料與甜食，改以水果、全穀類等天然糖分作為能量來源。蛋白質的補充同樣重要，優質蛋白質能幫助肌肉生成，提升基礎代謝率。至於油脂也應健康攝取，完全不吃反而不利健康。均衡飲食、多攝取蔬菜與膳食纖維，能幫助腸道健康並降低三酸甘油酯，這些都是保護肝臟的關鍵。

除了飲食，運動更是不可或缺。肌肉在運動時會釋放荷爾蒙，促進新陳代謝，效果甚至比藥物更好。從事運動不必侷限於健身房，多走路、爬樓梯或做家務，都能增加能量消耗。持之以恆的運動習慣，不僅能減少脂肪肝風險，還能改善背痛、腰痛與膝蓋疼痛等問題，讓身體更有活力。

粘曉菁特別提醒，脂肪肝初期往往沒有症狀，抽血也難以察覺，建議定期安排腹部超音波檢查。若肝功能指數出現異常紅字，務必就醫追蹤。脂肪肝若不加以控制，可能演變為肝癌，因此必須及早防範。農曆新年將近，尾牙應酬多，建議透過飲食與運動雙管齊下，不僅能有效消脂保肝，更能迎接健康、充滿活力的新年。

台大家醫科暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師提醒，脂肪肝並非肥胖者的專利，體態正常的人也可能罹患而不自知，若長期忽視，甚至可能演變為肝癌。（圖由醫師粘曉菁提供）

台大家醫科暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師提醒，脂肪肝並非肥胖者的專利，體態正常的人也可能罹患而不自知，若長期忽視，甚至可能演變為肝癌。（圖由醫師粘曉菁提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中