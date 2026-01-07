自由電子報
健康 > 心理精神

擔憂生病陷恐慌失眠循環 可能是身心科「慮病症」

2026/01/07 10:32

陳家駒指出，為打斷擔心生病的恐懼循環，治療上會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，接著找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時的減壓；同時打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。（書田診所提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒今（7）表示，曾在門診遇到一名個案，常懷疑自己身體好像會隨時癱瘓無法工作，一旦不適就四處求診，卻沒有檢查出異樣，讓他失眠與焦慮狀況更嚴重，症狀出現頻率也增加，又急著就醫，陷入反覆循環；最終至身心科診斷為慮病症合併恐慌失眠。陳家駒說明，慮病症是屬於心因性的身體疾病，隨著網路的發達，很多人感覺不舒服時就會上網搜尋，但又不一定能辨別資訊真假，反而加重負面情緒。

陳家駒指出，50多歲的林先生最近2、3年經常疑心自己身體有問題，好像隨時會癱瘓無法工作，所以只要一有任何不適症狀，如胸悶、心悸、腸胃不適等，就十分緊張跑急診或是門診。他看了各種科別，想要找出自己是不是有嚴重疾病，但一直沒檢查出問題，讓他更加焦慮、失眠，症狀出現頻率也增加，又急著就醫想找問題，反覆循環，直到有醫師建議可至身心科門診，之後診斷為慮病症合併恐慌失眠。

不過，林先生經多次會談，找出引起慮病、恐慌、失眠的壓力因素，降低外部壓力及負面情緒的影響，並提供心理支持，讓情緒穩定可控；再配合藥物改善憂鬱、失眠、恐慌的症狀。四處就醫的頻率大幅下降，隨著情況改善，藥物也逐漸減少。

陳家駒指出，為打斷擔心生病的恐懼循環，治療上會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確生理身體疾病。接著透過多次會談，找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時減壓；同時打斷對疾病想像，協助調整就醫習慣。

此外，要建立安全醫療支持諮商協助，當情緒失控時，能及時接上醫療協助。另外很重要的是學習掌控生活，觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信，以免情況擴大失控。陳家駒也提醒，當擔憂生病的情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時的尋求協助，共同應對，找回生活的掌控權，定可逐漸克服慮病。

