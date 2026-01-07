大千竹南醫院確定13日動土，將設特殊病房。畫面為外觀設計圖。（大千醫療社團法人提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗北地區為縣內人口最多區域，佔了約全縣2/5人口數，醫療資源需求也增加。大千醫療社團法人於苗栗縣竹南鎮設立大千竹南醫院於2021年7月獲衛生福利部核准，如今傳來佳音，確定於13日舉行動土典禮，並確定至少設置兩種類別的特殊病房。

苗栗縣政府之前指出，要求大千竹南醫院申請特殊病床類別需包含符合苗栗縣鄉親的特殊病床；大千醫療社團法人今天表示，目前確定將設置新生兒加護病房、傳染病負壓病房，至於兒科加護病房、燒燙傷病房、安寧專責病房等特殊病床因需考量空間規劃、醫、護人員配置以及相關醫療器材等，正在討論中。

請繼續往下閱讀...

大千醫療社團法人在竹南鎮獅山親子公園附近購地，申請興辦設立大千竹南醫院，於2021年7月獲衛生福利部核准在案，動土後將興建地上14層、地下5層樓大樓，設定為450床急性病床、特殊病床157床，總床數607床，另設立196床的住宿長照機構。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法