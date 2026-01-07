自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

寒流與旅遊潮增呼吸道疾病風險 桃市衛生局：快接種新冠、流感疫苗

2026/01/07 09:52

目前桃園市公費流感疫苗庫存約剩1.9萬劑，另公費新冠疫苗自今年1月至2月擴大接種對象，桃園市衛生局提醒，符合接種資格民眾請及早接種。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市衛生局表示，春節連假即將到來，民眾返鄉及出國旅遊人潮頻繁，加上入冬首波寒流來襲，呼吸道傳染病傳播風險明顯升高，目前桃園市公費流感疫苗庫存約剩1.9萬劑，另公費新冠疫苗自今年1月至2月擴大接種對象，提醒符合接種資格民眾請及早接種，尤其高風險族群更應儘速完成疫苗接種。

衛生局指出，美國去年流感季累計病例已達1100萬例，住院12萬人、死亡5000人，日本及韓國疫情仍高，全球流行病毒株仍以A型H3N2為主，而去年第52週桃園市類流感門急診就診人次約6977人，另去年10月流感季起累計至12月底，全國共計通報50例流感併發重症、9例死亡，其中高達88%未接種流感疫苗，個案多為65歲以上長者或具慢性病史者。

衛生局進一步說明，依疾病管制署公告，公費新冠疫苗自今年1月1日至2月28日擴大接種對象，凡出生滿6個月以上且尚未接種者皆可接種，其中6個月至未滿5歲首次接種幼童，建議完成兩劑，兩劑間隔至少28天，此外，今年起公費流感疫苗也新增65年次民眾納入免費接種對象。

衛生局提醒，疫苗接種後約需兩週才能產生保護力，請市民把握公費疫苗擴大接種期間，及早完成接種，相關疫苗接種時程及醫療院所資訊，可至桃園市衛生局官網「流感暨新冠疫苗專區」（https://gov.tw/tG8）查詢，或撥打防疫專線0800-033-355及1999市民服務熱線洽詢。

