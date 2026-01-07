健康網》怕孩子穿不夠 醫曝家長老是摸錯地方

皮膚專科醫師王佑鑫指出，要知道孩子穿得夠不夠，不是摸手腳，因為末梢循環本來就差，冰冷是正常的；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕曾經有過媽媽在寒流期間，幫孩子穿衣服「裹得太緊」或「不當受力」，導致骨折。皮膚專科醫師王佑鑫指出，在診間還常看到媽媽因為太「愛」了，使得孩子悶出皮膚問題，其實適度涼爽很重要，既能讓孩子睡得更安穩，也能讓那些躁動的發炎細胞冷靜下來。

王佑鑫在臉書專頁「王佑鑫 皮膚專科醫師」發文指出，有一種冷，叫媽媽覺得你冷。尤其在這天寒地凍的寒流，照理說應是乾燥癢的病人變多，但也出現不少長滿痱子，或是異位性皮膚炎突然惡化的小朋友。

王佑鑫表示，媽媽常一臉無辜地說：「醫師，外面很冷耶，我怕他感冒。」他總是要一再與家長說明，孩子基礎代謝率比成人高，體溫調節中樞卻還沒發育成熟。很多家長怕孩子著涼，卻忽略了「過熱」對皮膚的殺傷力。

他引述醫學文獻指出，最適合孩童的室內溫度其實是20-24°C。這溫度對大人來說或許稍涼，但對孩子卻是舒適的。尤其對於皮膚科醫師最在意的「異位性皮膚炎（AD）」來說，極端的溫度往往就是一個誘發因子。

再來如何判別自家寶貝穿得夠不夠？王佑鑫指出，不要摸手腳體溫，因為末梢循環本來就差，冰冷是正常的。請摸後頸和上背部，若是溫熱乾燥的，那就剛剛好。如果有濕氣或黏膩感，那就有可能是穿太多了。

