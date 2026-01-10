自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》維生素C需要天天補？ 營養師：半顆芭樂就達標

2026/01/10 21:35

營養師曾建銘表示，維生素C雖具抗氧化、助免疫等好處，但其實台灣成人約吃半顆芭樂劑量就達標，不需天天吞高劑量保健品；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「營養師，我每天都有吞維生素C，皮膚會比較好嗎？」「最近感冒的人好多，是不是要買高單位的衛生素C來吃？」營養師曾建銘分享，門診中常被問到這些問題，維生素C雖然具有抗氧化、助免疫等好處，但其實台灣成人建議每天維生素C只需攝取100mg即足夠；以食物來說，約吃半顆芭樂就達標。提醒若非必要，真的不用天天吞高單位維生素C。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，是否需要攝取高單位維生素C，其實營養師和醫師的觀點很一致，答案不在於你買哪牌，而在於你的「飲食背景」。他並說明，維生素C所具有的3大好處，包括：抗氧化，可幫助對抗自由基；生病時幫助強化免疫力；合成膠原蛋白必需元素，希望皮膚好、牙齦健康不能少。

雖然維生素C好處多，但他也進一步說明攝取重點：其實劑量才是關鍵。台灣成人建議攝取量為100mg／天，也就是吃半顆芭樂或是兩顆奇異果，你就達標了！因此，提醒日常只要穩定吃蔬果，可能就攝取足夠；即使選擇補充，前提也是達到需求即可，而非吃越多越好。

至於誰才需要「高劑量」補充？曾建銘指出，一般人日常其實不太需要加強補充，只有以下3種人，才會建議額外補充：1.幾乎不吃蔬果的外食族。2.正處於高壓、感冒感染期。3.經專業評估有特殊醫療需求者。

此外，曾建銘也特別叮嚀，維生素C是水溶性的，身體像個水桶，吃過量只會排出留不住。強調真正的保養不在於吃多少，而在於「穩定攝取」，飲食做不到的，再交給補充品才是正確觀念。

