健康網》雀巢回收嬰兒配奶粉疑遭感染 恐有2中毒症狀

雀巢近日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素。食藥署指出，常見中毒狀況可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。（彭博）

〔健康頻道／綜合報導〕雀巢（Nestlé）在多個歐洲國家回收部分嬰幼兒配方奶粉產品，原因是部分批次可能含有可引發食品中毒的毒素。SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素。根據衛福部食品藥物管理署（食藥署）衛教資料指出，中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。

根據BBC報導，雀巢警告，相關產品不適合再餵食嬰幼兒，呼籲消費者配合回收作業。雖然目前尚未出現經確認的病例，但雀巢仍「出於謹慎」採取行動，以確保嬰幼兒安全。

食藥署表示，仙人掌桿菌（或稱蠟樣芽孢桿菌）周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名，在環境中分布廣泛，若食品原料或加工環境中含有仙人掌桿菌或其孢子，在食品加工過程中，如果加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，或在加熱後食品放置在室溫下的時間過長，孢子可能會萌發，促使仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素而導致食品中毒。症狀如下：

●嘔吐型：潛伏期短（約0.5~6小時），原因食品多與米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置於室溫，貯存時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。

●腹瀉型：潛伏期較長（約6~15小時），原因食品主要是香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染，症狀有水樣腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

食藥署指出，造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素。

