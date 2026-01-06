自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》雀巢回收嬰兒配奶粉疑遭感染 恐有2中毒症狀

2026/01/06 18:32

雀巢近日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素。食藥署指出，常見中毒狀況可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。（彭博）

雀巢近日發表聲明，旗下部分SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素。食藥署指出，常見中毒狀況可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。（彭博）

〔健康頻道／綜合報導〕雀巢（Nestlé）在多個歐洲國家回收部分嬰幼兒配方奶粉產品，原因是部分批次可能含有可引發食品中毒的毒素。SMA嬰兒配方奶粉與較大嬰兒適用的後續配方奶粉，可能含有「仙人掌桿菌」毒素。根據衛福部食品藥物管理署（食藥署）衛教資料指出，中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。

根據BBC報導，雀巢警告，相關產品不適合再餵食嬰幼兒，呼籲消費者配合回收作業。雖然目前尚未出現經確認的病例，但雀巢仍「出於謹慎」採取行動，以確保嬰幼兒安全。

食藥署表示，仙人掌桿菌（或稱蠟樣芽孢桿菌）周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名，在環境中分布廣泛，若食品原料或加工環境中含有仙人掌桿菌或其孢子，在食品加工過程中，如果加熱溫度不足，未能將仙人掌桿菌孢子殺滅，或在加熱後食品放置在室溫下的時間過長，孢子可能會萌發，促使仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素而導致食品中毒。症狀如下：

●嘔吐型：潛伏期短（約0.5~6小時），原因食品多與米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置於室溫，貯存時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。

●腹瀉型：潛伏期較長（約6~15小時），原因食品主要是香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染，症狀有水樣腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

食藥署指出，造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中