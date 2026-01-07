自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》隱形地雷！阿姨輕拉就關節痛 醫談「內生性軟骨瘤」

2026/01/07 16:01

骨科醫師劉大維談到一名5旬婦女僅是安全帶輕輕拉一下，關節便痛到不行。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

骨科醫師劉大維談到一名5旬婦女僅是安全帶輕輕拉一下，關節便痛到不行。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「骨頭撐不住了！」醫師收到一名年約50歲的阿姨，主訴：兩個禮拜前，只是被安全帶拉到一下，手的關節就開始腫脹、疼痛。她以為是拉傷，去附近的復健科做復健，但怎麼做都沒有好。超音波發現，她的骨頭是斷的，而且還卡到了肌腱。補拍 X 光更發現，裡面不是單純骨折，而是有「內生性軟骨瘤」，造成病理性骨折。表示，「阿姨，很遺憾，這個真的非開刀不可了，因為病理性骨折是不會自己癒合的。」

土城維力骨科診所院長劉大維在臉書專頁「骨力歐爸 劉大維骨科醫師」很多病人會覺得，「只是被拉一下，怎麼會這麼嚴重？」但在骨科，有時候不是外力太大，而是骨頭本身已經撐不住了。

認識手部內生性軟骨瘤（Hand Enchondroma）：潛藏在骨頭裡的「隱形地雷」

劉大維表示，​在手部腫瘤中，內生性軟骨瘤（Enchondroma） 是最常見的良性骨腫瘤。雖然它通常是良性的，但因為其生長特性，往往成為手部骨折的隱形殺手。

​1. 什麼是內生性軟骨瘤？

劉大維表示，​內生性軟骨瘤是一種源自於軟骨細胞的良性腫瘤，好發於手部的小管狀骨（如手指節骨或掌骨）。簡單來說，就是原本應該發育為硬骨的組織，被軟骨組織取代了。

​2. 最大特點：平時完全無症狀

​這是內生性軟骨瘤最危險、也最讓人容易忽視的地方：

​無痛無覺：大多數病患在骨折前，完全不知道自己骨頭裡長了東西。

​外觀正常：除非腫瘤長得非常大導致骨頭變形（較少見），否則肉眼看不出異常。

​偶然發現：許多人是因其他受傷照 X 光時，才意外發現它的存在。

​3. 重點警告：病理性骨折 （Pathologic Fracture）

劉大維表示，「輕輕一拉、跌個跤就斷了！」的狀況時常發生。​由於腫瘤生長在骨髓腔內，它會慢慢侵蝕並取代正常的硬骨，導致骨皮質變薄。這使得受影響的骨頭變得像「空蛋殼」一樣脆弱。​​在正常情況下，健康的骨頭可以承受一定程度的衝擊。但患有內生性軟骨瘤的手指，往往在遭遇極小的外力時發生骨折：

​輕微跌倒： 只是手撐了一下地板。

​拉扯動作： 打球時被球「弄到」手指，或者提重物時的一個拉扯。

​扭轉力量： 甚至只是用力擰毛巾或轉動鑰匙。

​這種因為骨骼病變（腫瘤）導致在輕微外力下就斷裂的現象，醫學上稱為「病理性骨折」。

​4. 診斷與治療方式

​當醫師懷疑有內生性軟骨瘤時，通常會安排x光進行診斷。如果已經骨折了怎麼辦？通常醫師會先讓骨折處稍微穩定（或在手術時一併處理），清除腫瘤後進行內固定與植骨，這樣骨頭癒合後才能恢復原本的強度。

​5. 結語與建議

​內生性軟骨瘤雖然是良性，但它會顯著削弱你的骨骼結構。如果你在輕微碰撞後發現手指異常疼痛、腫脹或活動受限，千萬不要以為只是單純的挫傷（俗稱「吃蘿蔔乾」）。

