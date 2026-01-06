健康網》葉啟田現身 只有耳背、老花沒失智 醫：微創修補可救回聽力

77歲的「寶島歌王」葉啟田回來了！身體很硬朗，只有耳膜受損及老花問題。台北慈濟醫院表示，目前有微創手術，成功率達9成。（記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕77歲的「寶島歌王」葉啟田回來了，他今（6）日出席「藍寶石歌廳秀」記者會，破除罹患失智症傳言，坦言只有重聽及老花等症狀，左耳的耳膜很久就破洞，聽力損失25%，身體仍算硬朗。根據台北慈濟醫院衛教資料指出，施以「內視鏡微創耳膜修補術」，聽力會逐步恢復。

葉啟田神隱4年，多次被傳罹患阿茲海默症，出現手抖、講話跳針、情緒失控等症狀。這次重回舞台，話匣子大開，並說：「失智症對我來講，是不可能啦！」只有因老化，有點耳背、老花等問題。

請繼續往下閱讀...

台北慈濟醫院指出，耳膜是耳朵的重要構造，僅約1乘1公分大，厚不到1毫米，若不慎破損，且範圍大於2成，就會引發傳導性的聽力障礙，若受損不到2成則不一定會影響聽力。耳膜受損的原因裡，中耳炎是最常見的成因，此類感染占約4至5成，外力撞擊的破損則約2成，可能是挖耳朵、水柱沖擊、耳壓變化所導致。

不過，別忽略這個小毛病，若耳膜破損未適切治療，導致破損嚴重，出現分泌物，日積月累下將可能合併中耳、內耳問題，包含上皮細胞增生長膽脂瘤、暈眩、頭暈、神經性聽力障礙，更甚者可能引起顏面神經麻痺，而細菌要是擴散至腦部更可能發生腦膜炎或腦膜下膿瘍等嚴重情形，萬不可輕忽。而耳鼻喉科醫師一般除了用耳鏡檢查構造外，也會以純音聽力檢查判斷聽力受損的程度。

目前可以內視鏡的方式從外耳道深入耳內手術，復原速度和疼痛感皆大幅降低。這類手術不需要特別縫補，僅需以1公分的傷口取耳前筋膜組織，作為支撐耳膜的鋼骨架構，墊在耳膜下方，讓耳膜順其生長即可，必要時亦可利用自體血小板幫助修復。

耳膜會在修補手術後1個月左右自行增生修復，手術成功率高達9成，但並非所有病人都適用微創手術，要是症狀過於嚴重，醫師仍會視情況輔以傳統手術治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法