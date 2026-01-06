自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》葉啟田現身 只有耳背、老花沒失智 醫：微創修補可救回聽力

2026/01/06 18:02

77歲的「寶島歌王」葉啟田回來了！身體很硬朗，只有耳膜受損及老花問題。台北慈濟醫院表示，目前有微創手術，成功率達9成。（記者潘少棠攝）

77歲的「寶島歌王」葉啟田回來了！身體很硬朗，只有耳膜受損及老花問題。台北慈濟醫院表示，目前有微創手術，成功率達9成。（記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕77歲的「寶島歌王」葉啟田回來了，他今（6）日出席「藍寶石歌廳秀」記者會，破除罹患失智症傳言，坦言只有重聽及老花等症狀，左耳的耳膜很久就破洞，聽力損失25%，身體仍算硬朗。根據台北慈濟醫院衛教資料指出，施以「內視鏡微創耳膜修補術」，聽力會逐步恢復。

葉啟田神隱4年，多次被傳罹患阿茲海默症，出現手抖、講話跳針、情緒失控等症狀。這次重回舞台，話匣子大開，並說：「失智症對我來講，是不可能啦！」只有因老化，有點耳背、老花等問題。

台北慈濟醫院指出，耳膜是耳朵的重要構造，僅約1乘1公分大，厚不到1毫米，若不慎破損，且範圍大於2成，就會引發傳導性的聽力障礙，若受損不到2成則不一定會影響聽力。耳膜受損的原因裡，中耳炎是最常見的成因，此類感染占約4至5成，外力撞擊的破損則約2成，可能是挖耳朵、水柱沖擊、耳壓變化所導致。

不過，別忽略這個小毛病，若耳膜破損未適切治療，導致破損嚴重，出現分泌物，日積月累下將可能合併中耳、內耳問題，包含上皮細胞增生長膽脂瘤、暈眩、頭暈、神經性聽力障礙，更甚者可能引起顏面神經麻痺，而細菌要是擴散至腦部更可能發生腦膜炎或腦膜下膿瘍等嚴重情形，萬不可輕忽。而耳鼻喉科醫師一般除了用耳鏡檢查構造外，也會以純音聽力檢查判斷聽力受損的程度。

目前可以內視鏡的方式從外耳道深入耳內手術，復原速度和疼痛感皆大幅降低。這類手術不需要特別縫補，僅需以1公分的傷口取耳前筋膜組織，作為支撐耳膜的鋼骨架構，墊在耳膜下方，讓耳膜順其生長即可，必要時亦可利用自體血小板幫助修復。

耳膜會在修補手術後1個月左右自行增生修復，手術成功率高達9成，但並非所有病人都適用微創手術，要是症狀過於嚴重，醫師仍會視情況輔以傳統手術治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中