健康網》吃對食物比吃藥有效？ 醫：「1飲食法」助穩定血壓

面對高血壓，現代治療思維已逐漸從「把數字壓下來」，轉向「把血管修回來」。研究建議，地中海飲食能修復血管，有機會讓發炎慢慢退場；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有高血壓問題的民眾，通常藉著吃藥控制來降血壓，然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，從分子醫學角度看，高血壓是血管內皮細胞在長期被發炎，被自由基攻擊下慢慢失去彈性，現代治療的思維已逐漸從「把數字壓下來」，轉向「把血管修回來」。研究建議，地中海飲食法能修復血管，有機會讓發炎慢慢退場。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，讓血壓失控的不是藥不夠，而是血管本身早就進入一種「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。從分子醫學的角度來看，高血壓從來不是單一數字的問題，而是血管內皮細胞在長期被發炎、被自由基攻擊之下，慢慢失去彈性，血管如果沒辦法好好放鬆，再多的降壓藥，其實也只是暫時撐住表面的數字。

張家銘說明，2025年發表在「International Journal of Hypertension」的整合性研究很清楚地指出，現代高血壓治療的思維，已經慢慢從「把數字壓下來」，轉向「把血管修回來」。同時，在西班牙進行、被公認為地中海飲食經典研究的PREDIMED試驗中，研究人員把本來就屬於高心血管風險的族群，分成不同飲食方式，追蹤將近5年。

結果很清楚，採取地中海飲食，尤其是每天固定使用橄欖油的人，收縮壓平均下降了大約 6.9 毫米汞柱。更關鍵的是，研究也顯示，收縮壓每下降 2 毫米汞柱，就能降低大約7-10%的中風風險，心血管死亡風險也會跟著下降。這意味著，光是把飲食吃對，血壓下降的幅度，就已經接近一些第一線降壓藥的效果。

張家銘解釋，血管要不要放鬆，由一氧化氮這個關鍵的分子在決定，這個分子是由血管內皮型一氧化氮合成酶製造的，它就像是血管的「放鬆指令」，只要它正常，血流就會順，血管就不會一直硬梆梆。當生活長期處在高壓、常吃高糖高精製食物、睡眠又不足時，體內的氧化壓力往上衝，活性氧大量產生，會直接把一氧化氮「吃掉」。一氧化氮一少，血管就卡住了。

地中海飲食的核心在於分子層級修血管。張家銘歸納3重點：

●當我們每天吃進夠的膳食纖維，腸道菌會產生短鏈脂肪酸。這些分子會直接影響血管張力，讓血管自然放鬆，也讓發炎慢慢降下來。

●橄欖油裡的多酚，還有魚類脂肪酸的代謝物，本身就能抑制血管張力素轉化酶，同時提升血管張力素轉化酶二的表現，讓血管從過度收縮的狀態慢慢回到平衡。

●地中海飲食裡的蒜素、木犀草素等成分，可以抑制NLRP3發炎小體，把血管從長期警戒狀態慢慢拉回來。血壓會降不是因為壓下去，而是因為那把火被滅掉。

張家銘總結，有效的降血壓策略，不是一直加藥，而是讓身體恢復原本就該有的分子節奏與自我調控能力。運用地中海飲食，讓血管重新放鬆，讓腸道重新溝通，讓發炎慢慢退場。

