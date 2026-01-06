自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》王祖賢：「我到底是誰？」 精神醫：3種信念動搖 存在性憂鬱

2026/01/06 23:57

「小倩」王祖賢自曝息影時常問自己：「我到底是誰？」高雄市立大同醫院身心科醫師王紹丞指出，憂鬱症是一種可以康復的疾病，哪怕你是重度憂鬱症患者，有7成能有明顯改善甚至完全康復。（取自王祖賢臉書）

「小倩」王祖賢自曝息影時常問自己：「我到底是誰？」高雄市立大同醫院身心科醫師王紹丞指出,憂鬱症是一種可以康復的疾病,哪怕你是重度憂鬱症患者,有7成能有明顯改善甚至完全康復。（取自王祖賢臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的憂鬱症人口龐大，估計有數百萬人受影響。仙女級藝人王祖賢、淡出歌壇的嘻哈歌手葛仲珊，甚至已故藝人曹西平，都曾受憂鬱症之苦。高雄市立大同醫院身心科醫師王紹丞指出，憂鬱症是一種可以康復的疾病，哪怕你是重度憂鬱症患者，有7成能有明顯改善甚至完全康復。

王紹丞說，王祖賢在2004年息影後，遠離鎂光燈、移居海外、潛心修佛罕見談起當年離開演藝圈的決定，以及在退下來之後，經歷過一段「找不到自己是誰」的憂鬱歷程。對一位在華人世界家喻戶曉的藝人來說，這樣的坦白，彷彿替無數在人生高峰後感到空虛的人，說出了某種集體的心聲。

王紹丞引述期刊研究指出，每10位罹患重度憂鬱症的患者中，就有7位在經過藥物、心理治療或生活型態調整後，能明顯改善甚至完全康復。但在復原的過程中，最大的功課，往往不是情緒本身，而是面對那個「我到底是誰」的提問。

在演藝圈，許多人在最風光的時刻選擇退出，表面上是「留下最美的樣子」，但在心理層次，往往是對過度被觀看與角色身份的疲乏感。

王祖賢在訪談中說，她總是待在片場一個小小的空間裡拍戲，但電影上映後，所有人都認識她，她卻不認識任何人。「那時候，我開始問自己，我到底是誰？」王紹丞說：「這句話，其實非常有心理學意義」。

他表示，在臨床上見到中年憂鬱症患者，並不是單純「覺得不開心」，而是在失去角色、失去舞台、或經歷生命轉折後，深刻感受到自己的存在價值正在鬆動。這是一種存在性憂鬱（existential depression），它與失落、自我懷疑、生命意義感的動搖有關。

王紹丞認為，如果你也曾歷經高峰後的空虛，或在生活靜下來時突然覺得自己不像自己，那不是你出了問題，而是你開始走進一段更深的覺察。憂鬱不是失敗，而是靈魂在問：「你準備好，回到你自己了嗎？」

他認為，王祖賢那句：「我不知道我是誰」與她後來的修行，其實是同一段復原軌跡的兩個端點。從症狀到靜心，從失語到自述，這就是療癒。復原從來不是線性的，它可能繞遠路、會經過失望與懷疑，但那不表示你永遠困在黑暗。就像王祖賢從影壇女神，走進寺院、走出低谷、成為健康推廣者，每一段身份的改變，都不是終結，而是轉化。

