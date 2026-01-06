自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

骨質疏鬆早期多無明顯症狀 身高變矮、駝背都藏高風險

2026/01/06 17:15

近日寒流來襲，氣溫下降不僅讓人怕冷，也提高骨折風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

近日寒流來襲，氣溫下降不僅讓人怕冷，也提高骨折風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近日寒流來襲，氣溫下降不僅讓人怕冷，也提高骨折風險。統計顯示，台灣每年1至3月的髖部骨折發生率為全年最高，比夏季高出20%，醫師提醒，透過補充鈣質、維生素D，搭配運動與定期篩檢，才能有效預防骨折和骨質疏鬆；而骨質疏鬆早期多無明顯症狀，僅從外觀變化透露警訊。

中華民國骨質疏鬆症學會指出，老年人髖關節骨折後1年內，約有1成仍需長期臥床，僅約一半患者能恢復至骨折前的功能狀態。國健署資料也顯示，台灣65歲以上民眾中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，其中女性比例高於男性，且盛行率隨年齡增加而上升。

醫師提醒，多補充維生素D、適度運動等「存骨本」行為，可以降低骨質疏鬆風險。（振興醫院提供）

醫師提醒，多補充維生素D、適度運動等「存骨本」行為，可以降低骨質疏鬆風險。（振興醫院提供）

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，維生素D是維持骨密度的重要關鍵，人體約80%來源仰賴日照，冬季日照不足易影響骨骼健康。骨質疏鬆早期多無明顯症狀，僅可能出現身高變矮、駝背等外觀變化，卻潛藏高風險，一旦跌倒或搬重物就可能骨折，甚至導致長期臥床與失能。

不少民眾為了預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，但鐘子超提醒，單靠鈣質仍嫌不足，必須搭配維生素D攝取、規律運動與良好生活習慣，才能真正維持骨骼健康。特別是停經後女性與70歲以上男性，即使沒有不適症狀，也建議定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。

此外，若出現不明原因的下背痛、長期腰痠背痛，或在2年內身高縮短約2公分，都應提高警覺，及早就醫評估。現行骨質疏鬆治療藥物包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體及骨質合成藥物等，其中雙磷酸鹽類藥物引發顎骨壞死的機率極低，約為0.004%至0.04%，在專科醫師評估與遵照醫囑下，整體治療安全性高。

醫師提醒，骨質疏鬆早期無症狀，外觀的變化不可以輕忽。（振興醫院提供）

醫師提醒，骨質疏鬆早期無症狀，外觀的變化不可以輕忽。（振興醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中