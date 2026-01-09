健康網》假日起床 別先喝咖啡！醫：慎防胃酸逆流

不少人喜歡在假日上午喝咖啡，然醫師卓韋儒提醒，若未適時啟動腸胃，恐造成胃食道逆流。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都喜歡在假日睡得比平日上班時間晚，甚至睡到中午才起床。不過起床後若喝了咖啡，恐讓自己胃食道逆流，這就不好了。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專解析，若在作息時間較為混亂的日子，空腹喝下咖啡，恐造家胃酸逆流風險。卓韋儒建議起床時先喝點溫開水，在吃顆蛋墊胃。

卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」睡到自然醒明明是享受， 但為什麼起床後的第一杯咖啡，反而讓你胃悶、燒心、甚至酸水上來？

請繼續往下閱讀...

卓韋儒提醒：週末的作息一亂，胃其實會更「敏感」。當你週末比平常晚起 1到2小時，身體的消化節律還沒完全跟上，再加上空腹，加上咖啡因，就很容易出現這些狀況：

1. 刺激胃酸分泌：空腹喝得越濃、越快，越容易不舒服。

2. 增加逆流風險：咖啡因可能讓下食道括約肌（LES）比較放鬆，酸更容易往上跑（尤其是你喝完就躺）。

3. 週末補償心態：先空腹灌咖啡，下一餐又吃很重，胃壓力直接加倍。

週末咖啡生存指南（救救你的胃） 如果你週末一定要靠咖啡「開機」，照這個順序做：

●先水：起床先喝 200 ml 溫開水。

●再墊胃：一顆蛋／優格／吐司都行（不用大餐）。

●最後咖啡：改成拿鐵或淡一點、慢慢喝。

卓韋儒總結，喝完別立刻躺回去睡回籠覺。 咖啡與躺平，是逆流的黃金組合。同時他補充，如果除了胃痛、逆流，還出現以下「危險徵兆」：吞嚥疼痛或困難、解黑便、甚至吐血，以及不明原因體重明顯下降，一定要儘速尋求醫師協助進行檢查（如胃鏡檢測）！保護腸胃，不能只靠聽建議，更要觀察身體訊號。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法