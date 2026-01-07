透視腸道菌》鎖定腸道潛伏壞菌 精準壓倒發炎性腸病

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

越來越多研究顯示，腸道共生菌也會影響慢性疾病，例如發炎性腸病（IBD），但要「精準壓制」特定有害菌而不破壞整個菌群仍是未解挑戰。

研究團隊分析四個不同地區的 IBD 患者（n=537）腸道菌相，發現一個具有獨特抗生素抗性與可動基因組特徵的 Klebsiella pneumoniae （Kp） 克雷白氏菌族群與疾病加劇密切相關。將這些臨床分離株轉殖到易發炎的小鼠，會明顯加重腸道發炎。接著，研究人員逐步設計出五種裂解型噬菌體組合，能透過不同機制鎖定敏感與耐藥的IBD相關Kp株，在易發炎小鼠體內有效抑制Kp並減輕發炎與疾病嚴重度。這套Kp靶向噬菌體在人工腸道與健康志願者中也顯示能耐受胃酸、在下腸道存活且安全可行。

IBD患者腸道中一群特殊Kp菌株與病情惡化相關。五聯噬菌體組合可同時鎖定敏感與耐藥Kp，有效減輕小鼠腸道發炎。人工腸道與健康者試驗顯示口服噬菌體可安全到達下腸道，具有臨床可行性。

這篇研究首次證明，口服「多聯噬菌體」有潛力在不破壞整體菌相的情況下，精準壓制疾病相關的壞菌。對IBD等慢性病患者，未來或許不再只有廣效抗生素，而能用針對特定菌株的「生物療法」來減少發炎。對一般人而言，這提醒我們腸道裡也可能潛藏會在特定條件下「翻臉」的共生菌，維持健康的腸道菌平衡、避免抗生素濫用與促進菌群多樣性，才能降低病原或條件致病菌擴張的機會，也為未來個人化微菌叢治療奠定基礎。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

