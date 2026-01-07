自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》鎖定腸道潛伏壞菌 精準壓倒發炎性腸病

2026/01/07 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

越來越多研究顯示，腸道共生菌也會影響慢性疾病，例如發炎性腸病（IBD），但要「精準壓制」特定有害菌而不破壞整個菌群仍是未解挑戰。

研究團隊分析四個不同地區的 IBD 患者（n=537）腸道菌相，發現一個具有獨特抗生素抗性與可動基因組特徵的 Klebsiella pneumoniae （Kp） 克雷白氏菌族群與疾病加劇密切相關。將這些臨床分離株轉殖到易發炎的小鼠，會明顯加重腸道發炎。接著，研究人員逐步設計出五種裂解型噬菌體組合，能透過不同機制鎖定敏感與耐藥的IBD相關Kp株，在易發炎小鼠體內有效抑制Kp並減輕發炎與疾病嚴重度。這套Kp靶向噬菌體在人工腸道與健康志願者中也顯示能耐受胃酸、在下腸道存活且安全可行。

透視腸道菌》鎖定腸道潛伏壞菌 精準壓倒發炎性腸病

IBD患者腸道中一群特殊Kp菌株與病情惡化相關。五聯噬菌體組合可同時鎖定敏感與耐藥Kp，有效減輕小鼠腸道發炎。人工腸道與健康者試驗顯示口服噬菌體可安全到達下腸道，具有臨床可行性。

這篇研究首次證明，口服「多聯噬菌體」有潛力在不破壞整體菌相的情況下，精準壓制疾病相關的壞菌。對IBD等慢性病患者，未來或許不再只有廣效抗生素，而能用針對特定菌株的「生物療法」來減少發炎。對一般人而言，這提醒我們腸道裡也可能潛藏會在特定條件下「翻臉」的共生菌，維持健康的腸道菌平衡、避免抗生素濫用與促進菌群多樣性，才能降低病原或條件致病菌擴張的機會，也為未來個人化微菌叢治療奠定基礎。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中