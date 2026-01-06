自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》抗寒這樣吃！ 「古早味黑糖薑片」簡單做暖全身

2026/01/06 19:42

農糧署分享將老薑切片，加入黑糖慢火翻炒製成古早味黑糖薑片，除可當作小零嘴，還能搭配紅棗、桂圓、沖泡成薑茶，驅寒暖胃又促進循環；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流報到全台急凍，不只外在保暖很重要，內在血液循環順暢也能助產熱能。農糧署分享，冬季料理常出現的薑，依採收期不同，種類也多樣。其中所含薑辣素是薑的辣味主要來源，有助血管擴張，讓身體產生溫熱的感覺，幫助我們驅寒。並推薦可自製「古早味黑糖薑片」，無論當作零嘴或搭配紅棗、桂圓沖泡，冬日暖身又能促進血液循環。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，薑依採收時期不同，可分為嫩薑、粉薑、老薑等種類，辛辣度逐步上升，不僅是冬季的必備食材良品，也時常出現在多種料理中。舉例來說，薑母鴨裡面的薑片、薑汁燒肉的薑泥，或是薑汁豆花、黑糖薑茶、薑餅人等食品均有使用，也都非常美味。

農糧署進一步說明，薑辣素是薑的辣味主要來源，隨著薑越老含量越高，攝取有助血管擴張、促進血液循環，身體可產生溫熱感，進而達到驅寒目的。並分享將老薑切片，加入濃郁黑糖慢火翻炒，製作「古早味黑糖薑片」，吃起來香、辣、甜兼具。可直接當作小零嘴，還能搭配紅棗、桂圓沖泡成薑茶，溫暖身心、驅寒暖胃、促進循環，也是冬天必備的古早味。

古早味黑糖薑片

準備材料：老薑600g、黑糖200g。

作法：

1.將老薑洗淨切片。

2.薑片與黑糖拌勻，中火加熱，煮出糖水。

3.繼續拌炒收汁，以小火炒至返沙收乾。

4.關火以餘溫翻炒，使薑粉裹附在薑片上即完成。

此外，營養師張語希曾於臉書專頁發文說明，飲用老薑桂圓茶的核心作用，包括：驅寒暖身、改善手腳冰冷；溫宮調經、舒緩經痛；補血安神、幫助睡眠；健脾暖胃、改善消化。不僅成本低廉，飲用也健康。不過，她也特別提醒以下3點飲用禁忌與注意事項：

●體質燥熱者，如容易長痘痘、口乾、發燒、喉痛、嘴破的人，建議勿飲。

●糖尿病患者調味時請減糖。

●白天飲用佳，晚上應盡量少喝，避免精神太好睡不著。

