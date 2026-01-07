自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養師：委國人健康危機 細看「馬杜羅減肥法」

2026/01/07 14:02

營養師侯沂錚從委內瑞拉人民的健康危機，解析台灣人可以如何調整飲食習慣，以達健康訴求。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師侯沂錚從委內瑞拉人民的健康危機，解析台灣人可以如何調整飲食習慣，以達健康訴求。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日最大的國際新聞，應當是美軍在3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的消息。營養師侯沂錚表示，在委內瑞拉石油比水便宜，民眾卻沒有適當的營養來源。侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」表示，委內瑞拉的石油比水便宜，餐桌卻只剩下「白色」。同時也從委內瑞拉的營養危機，看台灣人的「飲食特權」。

侯沂錚表示，想像一下，如果有一天，你辛苦工作一個月，薪水卻買不起一盒雞蛋；曾經引以為傲的國民美食，只剩下乾癟的澱粉。這不是科幻電影，而是委內瑞拉的日常。

這場被當地人自嘲為「馬杜羅減肥法」 （Maduro Diet）的危機，讓國民在五年內平均瘦了11公斤。透過營養師的視角，我看到了三個令人心碎、卻也值得台灣人警醒的真相：

爆點一：被沒收的「蛋白質」，是一場免疫崩潰。

在台灣，我們糾結要吃舒肥雞胸還是無毒鯖魚；在委內瑞拉，一塊肉的價格可能等於半個月薪水。

生存現狀：民眾被迫精通「蛋白質互補學」。他們用黑豆配米飯（Pabellón criollo），利用植物性蛋白的胺基酸互補來勉強維持肌肉量。

營養師觀點：這叫「隱性飢餓」。肚子塞滿了，但身體缺乏鐵、鋅、B12。長期下來，這不只是變瘦，而是整個國家的免疫系統在無聲崩潰。

爆點二：石油之國的「碳水求生記」

委內瑞拉的國魂：玉米餅 （Arepa），本來是豐富的無麩質優質澱粉。

生存現狀：隨著經濟崩潰，玉米餅從「夾滿肉與起司」的盛宴，變成了「只有澱粉」的空殼。

營養師觀點：這是「被迫澱粉化」。台灣人怕胖所以控醣，他們是為了活命而「塞醣」。單一澱粉造成的血糖劇烈波動，會讓人更容易陷入極度飢餓與疲勞的惡性循環。

爆點三：纖維攝取，其實是一種「經濟韌性」

在台灣，便利商店隨手可得沙拉；在委內瑞拉，新鮮蔬果是「長在樹上的黃金」。

生存現狀：為了填飽肚子，預算優先給了廉價澱粉。這導致當地兒童面臨嚴重的維生素A缺乏，甚至影響視力。

營養師觀點：纖維不只是為了排便順暢，更是對抗身體發炎的防護盾。在極端環境下，「吃得綠」竟然成了一種奢侈。

侯沂錚總結，希望大家看過委內瑞拉的案例，學會珍惜我們的「餐桌特權」：

珍惜「色彩」的權利：台灣超市裡五顏六色的蔬果，是維持腸道菌相最奢侈的防護盾。請別再只吃那幾樣東西了！

重新檢視「一碗麵打發」的習慣：如果你常因為忙碌，用一碗乾麵或泡麵解決一餐，其實你正在讓自己陷入「自發性」的營養危機。

學習「豆類智慧」：我們不需要過得那麼苦，但可以效法豆類與穀類的組合。偶爾用毛豆、豆腐取代紅肉，對血管好，也對環境友善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中