健康網》營養師：委國人健康危機 細看「馬杜羅減肥法」

營養師侯沂錚從委內瑞拉人民的健康危機，解析台灣人可以如何調整飲食習慣，以達健康訴求。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日最大的國際新聞，應當是美軍在3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的消息。營養師侯沂錚表示，在委內瑞拉石油比水便宜，民眾卻沒有適當的營養來源。侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」表示，委內瑞拉的石油比水便宜，餐桌卻只剩下「白色」。同時也從委內瑞拉的營養危機，看台灣人的「飲食特權」。

侯沂錚表示，想像一下，如果有一天，你辛苦工作一個月，薪水卻買不起一盒雞蛋；曾經引以為傲的國民美食，只剩下乾癟的澱粉。這不是科幻電影，而是委內瑞拉的日常。

請繼續往下閱讀...

這場被當地人自嘲為「馬杜羅減肥法」 （Maduro Diet）的危機，讓國民在五年內平均瘦了11公斤。透過營養師的視角，我看到了三個令人心碎、卻也值得台灣人警醒的真相：

爆點一：被沒收的「蛋白質」，是一場免疫崩潰。

在台灣，我們糾結要吃舒肥雞胸還是無毒鯖魚；在委內瑞拉，一塊肉的價格可能等於半個月薪水。

生存現狀：民眾被迫精通「蛋白質互補學」。他們用黑豆配米飯（Pabellón criollo），利用植物性蛋白的胺基酸互補來勉強維持肌肉量。

營養師觀點：這叫「隱性飢餓」。肚子塞滿了，但身體缺乏鐵、鋅、B12。長期下來，這不只是變瘦，而是整個國家的免疫系統在無聲崩潰。

爆點二：石油之國的「碳水求生記」

委內瑞拉的國魂：玉米餅 （Arepa），本來是豐富的無麩質優質澱粉。

生存現狀：隨著經濟崩潰，玉米餅從「夾滿肉與起司」的盛宴，變成了「只有澱粉」的空殼。

營養師觀點：這是「被迫澱粉化」。台灣人怕胖所以控醣，他們是為了活命而「塞醣」。單一澱粉造成的血糖劇烈波動，會讓人更容易陷入極度飢餓與疲勞的惡性循環。

爆點三：纖維攝取，其實是一種「經濟韌性」

在台灣，便利商店隨手可得沙拉；在委內瑞拉，新鮮蔬果是「長在樹上的黃金」。

生存現狀：為了填飽肚子，預算優先給了廉價澱粉。這導致當地兒童面臨嚴重的維生素A缺乏，甚至影響視力。

營養師觀點：纖維不只是為了排便順暢，更是對抗身體發炎的防護盾。在極端環境下，「吃得綠」竟然成了一種奢侈。

侯沂錚總結，希望大家看過委內瑞拉的案例，學會珍惜我們的「餐桌特權」：

珍惜「色彩」的權利：台灣超市裡五顏六色的蔬果，是維持腸道菌相最奢侈的防護盾。請別再只吃那幾樣東西了！

重新檢視「一碗麵打發」的習慣：如果你常因為忙碌，用一碗乾麵或泡麵解決一餐，其實你正在讓自己陷入「自發性」的營養危機。

學習「豆類智慧」：我們不需要過得那麼苦，但可以效法豆類與穀類的組合。偶爾用毛豆、豆腐取代紅肉，對血管好，也對環境友善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法