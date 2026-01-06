自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》寒流洗澡別貪熱愈洗愈乾、癢不停 醫授護膚6法

2026/01/06 21:48

林口長庚風濕過敏免疫科醫師表示，冬季氣候冷，皮脂腺分泌減少，洗熱水澡容易促使皮膚保濕力下降，乾癢情況也會惡化；情境照。（圖取自freepik）

林口長庚風濕過敏免疫科醫師表示，冬季氣候冷，皮脂腺分泌減少，洗熱水澡容易促使皮膚保濕力下降，乾癢情況也會惡化；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，很多人喜歡洗熱水澡驅寒，但洗澡水真的越熱越好嗎？據此，林口長庚風濕過敏免疫科醫師說明，我們的皮膚都有皮脂腺，皮脂腺分泌油脂的作用是滋潤皮膚、保護毛髮；但冬季氣候冷，皮脂腺分泌減少，洗熱水澡容易促使皮膚保濕力下降，乾癢情況也會惡化；若是有異位性皮膚炎等皮膚病症的患者，更須留意，以免增加皮膚刺激。

醫師於臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」發文指出，天冷時，人們常會洗熱水澡，希望能讓身體暖和些，而且認為洗澡水越熱越好，也因此，冬季皮膚乾癢、脫屑問題就特別明顯。這是因為熱水可以去除油脂，洗熱水澡同樣會帶走皮膚上的油脂。所以，冬季洗熱水澡容易持續刺激皮膚，使得皮膚保濕能力下降，皮膚症狀就會更加惡化。

對此，醫師特別提及，皮膚照護不分性別、年齡，特別是異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症等患者，更需要好好保護皮膚的屏障。提醒除了配合醫師用藥外，若有使用藥膏則先擦藥膏，待藥膏吸收後再擦乳液。另，日常勤擦保濕乳液、飲食均衡、作息正常、壓力管理等，都有助於皮膚穩定。

此外，氣候乾燥或天冷時，因皮脂腺及汗腺分泌減少，所以照護也特別重要。除前述提醒外，針對異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症等患者，醫師也於臉書專頁補充以下日常照護重點，包括：

●使用溫和的清潔產品，不過度清潔。

●注意洗澡水溫不要太熱，且不要洗太久。

●勤擦乳液保養皮膚，若有使用藥膏者則先擦藥膏，待藥膏吸收後再擦乳液。

●穿著刺激性低且透氣的衣服。

●少接觸刺激性產品。

●勿搔抓以免受傷增加感染風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中