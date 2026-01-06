健康網》寒流洗澡別貪熱愈洗愈乾、癢不停 醫授護膚6法

林口長庚風濕過敏免疫科醫師表示，冬季氣候冷，皮脂腺分泌減少，洗熱水澡容易促使皮膚保濕力下降，乾癢情況也會惡化；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，很多人喜歡洗熱水澡驅寒，但洗澡水真的越熱越好嗎？據此，林口長庚風濕過敏免疫科醫師說明，我們的皮膚都有皮脂腺，皮脂腺分泌油脂的作用是滋潤皮膚、保護毛髮；但冬季氣候冷，皮脂腺分泌減少，洗熱水澡容易促使皮膚保濕力下降，乾癢情況也會惡化；若是有異位性皮膚炎等皮膚病症的患者，更須留意，以免增加皮膚刺激。

醫師於臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」發文指出，天冷時，人們常會洗熱水澡，希望能讓身體暖和些，而且認為洗澡水越熱越好，也因此，冬季皮膚乾癢、脫屑問題就特別明顯。這是因為熱水可以去除油脂，洗熱水澡同樣會帶走皮膚上的油脂。所以，冬季洗熱水澡容易持續刺激皮膚，使得皮膚保濕能力下降，皮膚症狀就會更加惡化。

對此，醫師特別提及，皮膚照護不分性別、年齡，特別是異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症等患者，更需要好好保護皮膚的屏障。提醒除了配合醫師用藥外，若有使用藥膏則先擦藥膏，待藥膏吸收後再擦乳液。另，日常勤擦保濕乳液、飲食均衡、作息正常、壓力管理等，都有助於皮膚穩定。

此外，氣候乾燥或天冷時，因皮脂腺及汗腺分泌減少，所以照護也特別重要。除前述提醒外，針對異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症等患者，醫師也於臉書專頁補充以下日常照護重點，包括：

●使用溫和的清潔產品，不過度清潔。

●注意洗澡水溫不要太熱，且不要洗太久。

●勤擦乳液保養皮膚，若有使用藥膏者則先擦藥膏，待藥膏吸收後再擦乳液。

●穿著刺激性低且透氣的衣服。

●少接觸刺激性產品。

●勿搔抓以免受傷增加感染風險。

