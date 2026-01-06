治癌撐過了卻吞不下？ 中醫助口腔癌患者找回味覺

奇美醫院中醫師許晉嘉（右一）到西醫病房為患者做中、西醫會診。（奇美醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲莫先生於2025年3月確診罹患口腔癌，在奇美醫院手術切除右臉腫瘤及臉頰重建，同年8月結束放、化療療程，卻發現味覺幾乎全消失，僅很甜的味道嚐得出，飲食常有噁心感、不想吃東西，且舌頭腫脹麻木、吞嚥不順，體力大不如前，治癌療程完成，體重卻掉了18公斤，這些副作用持續3月沒改善，轉介該院中醫有了明顯好轉！

奇美醫院中醫師許晉嘉表示，經中醫四診診斷莫男是氣血瘀滯合併氣血不足，經給予1週中藥治療後漸恢復味覺、舌頭腫脹感消退，願意試著吃一般食物；兩週後味覺已恢復5成，胃口與進食量明顯增加，不再有噁心感、吞嚥力進步。中醫治療1月後體重回升4公斤，整體病況改善顯著，尤其是重新有了味覺。莫男說「能再嚐到各種食物的味道，真的很感動」。

許晉嘉指出，化學與放射線治療（統稱化放療）雖能有效抑制癌細胞，但許多癌患不敵殺癌過程的強烈副作用，不僅折磨病人身心、也常成為患者中斷治療癌症的主因。在頭、頸癌中的口腔癌與舌癌，常在西醫治癌後出現味覺改變的副作用。

許晉嘉說明，對於口腔癌患者，化放療對頭臉部的投放劑量高，不僅殺害癌細胞、也會損傷正常組織，導致口腔潰瘍、味覺改變等生理不適感。為此，奇美醫院推動中、西醫合療模式，強調由「西醫抗癌、中醫減輕副作用」的合療策略，幫助頭頸癌患者緩解化放療後的不適，讓癌友有體力撐過治療關卡，維持治療意願、完成全部抗癌療程。

奇美醫院估計，每年口腔癌患者求助該院中醫治療副作用的癌友約有數十人。為讓更多癌友獲得協助，該院癌症中心從2024年起，於每月雙週的週一上午設有「中醫衛教諮詢時段」，由中醫師在西醫門診駐點接受諮詢，能幫助癌友與家屬解決在西醫門診不易獲得解答的疑難雜症。

