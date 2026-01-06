自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

治癌撐過了卻吞不下？ 中醫助口腔癌患者找回味覺

2026/01/06 15:19

奇美醫院中醫師許晉嘉（右一）到西醫病房為患者做中、西醫會診。（奇美醫院提供）

奇美醫院中醫師許晉嘉（右一）到西醫病房為患者做中、西醫會診。（奇美醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲莫先生於2025年3月確診罹患口腔癌，在奇美醫院手術切除右臉腫瘤及臉頰重建，同年8月結束放、化療療程，卻發現味覺幾乎全消失，僅很甜的味道嚐得出，飲食常有噁心感、不想吃東西，且舌頭腫脹麻木、吞嚥不順，體力大不如前，治癌療程完成，體重卻掉了18公斤，這些副作用持續3月沒改善，轉介該院中醫有了明顯好轉！

奇美醫院中醫師許晉嘉表示，經中醫四診診斷莫男是氣血瘀滯合併氣血不足，經給予1週中藥治療後漸恢復味覺、舌頭腫脹感消退，願意試著吃一般食物；兩週後味覺已恢復5成，胃口與進食量明顯增加，不再有噁心感、吞嚥力進步。中醫治療1月後體重回升4公斤，整體病況改善顯著，尤其是重新有了味覺。莫男說「能再嚐到各種食物的味道，真的很感動」。

許晉嘉指出，化學與放射線治療（統稱化放療）雖能有效抑制癌細胞，但許多癌患不敵殺癌過程的強烈副作用，不僅折磨病人身心、也常成為患者中斷治療癌症的主因。在頭、頸癌中的口腔癌與舌癌，常在西醫治癌後出現味覺改變的副作用。

許晉嘉說明，對於口腔癌患者，化放療對頭臉部的投放劑量高，不僅殺害癌細胞、也會損傷正常組織，導致口腔潰瘍、味覺改變等生理不適感。為此，奇美醫院推動中、西醫合療模式，強調由「西醫抗癌、中醫減輕副作用」的合療策略，幫助頭頸癌患者緩解化放療後的不適，讓癌友有體力撐過治療關卡，維持治療意願、完成全部抗癌療程。

奇美醫院估計，每年口腔癌患者求助該院中醫治療副作用的癌友約有數十人。為讓更多癌友獲得協助，該院癌症中心從2024年起，於每月雙週的週一上午設有「中醫衛教諮詢時段」，由中醫師在西醫門診駐點接受諮詢，能幫助癌友與家屬解決在西醫門診不易獲得解答的疑難雜症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中