自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流來了！血壓升高時怎麼辦？ 醫教7法

2026/01/07 08:10

當寒流來造成血壓升高時，專家建議，應該養成監測血壓的好習慣、注意保暖等習慣，如果血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

當寒流來造成血壓升高時，專家建議，應該養成監測血壓的好習慣、注意保暖等習慣，如果血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬最強寒流發威，寒冷刺激對高血壓等三高與年長族群，更是心血管意外事件的危險訊號。一旦這些族群在天冷時，血壓升高怎麼辦？東元綜合醫院心臟內科醫師溫斯企提供7大原則，其中包括不只應該養成監測血壓的好習慣、注意保暖、飲食清淡少油少鹽，如果血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥。

溫斯企在東元綜合醫院網站上表示，寒流逼近，氣溫驟降，有些高血壓患者原本血壓控制一直比較好，卻又上去了，這時候患者就開始懷疑病情加重了。其實，氣溫下降血壓升高是必然現象。他分析原因如下：

●冬季血壓波動明顯大於夏季

研究表明，冬季人體的平均收縮壓比夏季高12毫米汞柱，平均舒張壓比夏季高6毫米汞柱，且氣溫每下降1℃，收縮壓上升1.3毫米汞柱，舒張壓上升0.6毫米汞柱，冬季的血壓波動也明顯大於夏季。

●血管有「熱脹冷縮」特性

寒冷時血管收縮，便會引起血壓升高；天熱時血管擴張，導致血壓下降。通常冬季血壓較高，波動較大；而夏季稍低，血壓較平穩。當室外溫度較低時，人體交感神經系統興奮，分泌兒茶酚胺類物質以抵禦寒冷的環境，而這種物質具有加快心率及收縮外周血管的作用，導致血壓升高。

●維生素D減少

冬季較弱的陽光使人體合成維生素D減少，鈣吸收減少也可能使血壓升高。血壓這種隨氣溫降低而增高的特性，也是導致高血壓患者在季節交替時容易發生危險的原因之一。血壓的突然升高會增加高血壓病患者發生如心肌梗死、腦梗死、腦出血，與主動脈夾層等心血管事件的風險。

因應天冷血壓升高的7大原則

冬天寒流頻頻報到，溫斯企提供天冷血壓升高時的9個做法，給民眾參考：

1.養成監測血壓的好習慣

如果血壓比較穩定，每週測量1-2次，可選擇每天第一次服藥前測量；如果血壓不穩定，可以選取每次服藥前測量血壓。

2.注意保暖

在寒流來時儘量別出門，以避免寒冷刺激。若必須出門辦事，應採取可行的保護措施，戴帽子、圍巾、手套、口罩等。居室應保持空氣新鮮和合適的溫度、濕度，不管是採用暖氣還是空調，均以室溫18~26℃、濕度55%為宜。

3.別急著換藥

只要血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥。建議在20毫米汞柱範圍以內的患者，可諮詢醫生採取加量或者加藥的辦法，避免血壓波動更大。

4.注意飲食清淡，少油少鹽，每天喝適量白開水或淡茶水，並且要保持適度運動。

5.要積極控制心血管疾病的危險因素，如戒菸限酒，低膽固醇飲食等。

6.提防情緒波動，和過度疲勞。

7.堅持藥物治療，勿聽信偏方。

降壓藥冬、夏劑量有別

溫斯企進一步說明，不少高血壓病人服用降壓藥物品種和劑量一年四季不變，夏天怎麼吃，冬天還怎麼吃。其實，高血壓病人在冬夏季節血壓高低是有差別的，因此，使用降壓藥的劑量也應該有所變化。國外一些專家指出，控制血壓是防止高血壓冬季腦溢血高發的重要措施，強調要將血壓控制在正常範圍，即將收縮壓、舒張壓分別控制在140和90mmHg以下。但是，在服降壓藥時，要避免操之過急，一次降低不宜超過原血壓的20%。

溫斯企總結，服用降壓藥還應當防止血壓上下波動幅度過大，血壓長期波動，會使腦血管承受的壓力時高時低，容易發生腦血管破裂。具體冬季應當如何加量，加多少劑量，病人一定要在醫生指導下根據血壓變化及自覺症狀調整用藥劑量（必要時調整用藥品種），使血壓一直保持在正常的範圍內。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中