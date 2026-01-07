健康網》寒流來了！血壓升高時怎麼辦？ 醫教7法

當寒流來造成血壓升高時，專家建議，應該養成監測血壓的好習慣、注意保暖等習慣，如果血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬最強寒流發威，寒冷刺激對高血壓等三高與年長族群，更是心血管意外事件的危險訊號。一旦這些族群在天冷時，血壓升高怎麼辦？東元綜合醫院心臟內科醫師溫斯企提供7大原則，其中包括不只應該養成監測血壓的好習慣、注意保暖、飲食清淡少油少鹽，如果血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥。

溫斯企在東元綜合醫院網站上表示，寒流逼近，氣溫驟降，有些高血壓患者原本血壓控制一直比較好，卻又上去了，這時候患者就開始懷疑病情加重了。其實，氣溫下降血壓升高是必然現象。他分析原因如下：

●冬季血壓波動明顯大於夏季

研究表明，冬季人體的平均收縮壓比夏季高12毫米汞柱，平均舒張壓比夏季高6毫米汞柱，且氣溫每下降1℃，收縮壓上升1.3毫米汞柱，舒張壓上升0.6毫米汞柱，冬季的血壓波動也明顯大於夏季。

●血管有「熱脹冷縮」特性

寒冷時血管收縮，便會引起血壓升高；天熱時血管擴張，導致血壓下降。通常冬季血壓較高，波動較大；而夏季稍低，血壓較平穩。當室外溫度較低時，人體交感神經系統興奮，分泌兒茶酚胺類物質以抵禦寒冷的環境，而這種物質具有加快心率及收縮外周血管的作用，導致血壓升高。

●維生素D減少

冬季較弱的陽光使人體合成維生素D減少，鈣吸收減少也可能使血壓升高。血壓這種隨氣溫降低而增高的特性，也是導致高血壓患者在季節交替時容易發生危險的原因之一。血壓的突然升高會增加高血壓病患者發生如心肌梗死、腦梗死、腦出血，與主動脈夾層等心血管事件的風險。

因應天冷血壓升高的7大原則

冬天寒流頻頻報到，溫斯企提供天冷血壓升高時的9個做法，給民眾參考：

1.養成監測血壓的好習慣

如果血壓比較穩定，每週測量1-2次，可選擇每天第一次服藥前測量；如果血壓不穩定，可以選取每次服藥前測量血壓。

2.注意保暖

在寒流來時儘量別出門，以避免寒冷刺激。若必須出門辦事，應採取可行的保護措施，戴帽子、圍巾、手套、口罩等。居室應保持空氣新鮮和合適的溫度、濕度，不管是採用暖氣還是空調，均以室溫18~26℃、濕度55%為宜。

3.別急著換藥

只要血壓持續升高在20毫米汞柱以上，才必須調整用藥。建議在20毫米汞柱範圍以內的患者，可諮詢醫生採取加量或者加藥的辦法，避免血壓波動更大。

4.注意飲食清淡，少油少鹽，每天喝適量白開水或淡茶水，並且要保持適度運動。

5.要積極控制心血管疾病的危險因素，如戒菸限酒，低膽固醇飲食等。

6.提防情緒波動，和過度疲勞。

7.堅持藥物治療，勿聽信偏方。

降壓藥冬、夏劑量有別

溫斯企進一步說明，不少高血壓病人服用降壓藥物品種和劑量一年四季不變，夏天怎麼吃，冬天還怎麼吃。其實，高血壓病人在冬夏季節血壓高低是有差別的，因此，使用降壓藥的劑量也應該有所變化。國外一些專家指出，控制血壓是防止高血壓冬季腦溢血高發的重要措施，強調要將血壓控制在正常範圍，即將收縮壓、舒張壓分別控制在140和90mmHg以下。但是，在服降壓藥時，要避免操之過急，一次降低不宜超過原血壓的20%。

溫斯企總結，服用降壓藥還應當防止血壓上下波動幅度過大，血壓長期波動，會使腦血管承受的壓力時高時低，容易發生腦血管破裂。具體冬季應當如何加量，加多少劑量，病人一定要在醫生指導下根據血壓變化及自覺症狀調整用藥劑量（必要時調整用藥品種），使血壓一直保持在正常的範圍內。

